Islandia – Croacia: puntuaciones de Islandia, jornada 3 Mundial Rusia 2018

Google Plus

Se acabó la andadura de los vikingos en la Copa del Mundo. Islandia cayó derrotada por 1-2 frente a la selección de Croacia y cae eliminada de la competición, pese a realizar un buen partido en el que faltó acierto, y Croacia encontró el gol en dos errores de los nórdicos en la salida de balón y terminó el grupo con nueve puntos

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar

Hannes Halldorson

5 | Sin trabajo. Poco que contar del guardameta islandés que no tuvo demasiado trabajo durante todo el choque, y los tres disparos entre palos que le hicieron acabaron os en gol y uno en el travesaño. Seguro por arriba y buenos pases en el saque de puerta.

Birkir Saevarsson

5 | Llegador. Gran primer tiempo del lateral islandés que llevó por la banda derecha todo el ataque de su selección en el primer periodo. En la segunda parte, con el paso de los minutos acabó desquiciado, hasta ver la amarilla. Los dos goles vienen por su banda.

Sverrir Ingasson

6 | Le faltó el gol. Brillante en la defensa durante todo el partido anulando a Kramaric, y además estuvo rozando el gol durante la segunda mitad. Dos remates a balón parado, uno tras centro desde la derecha que sacó Kalinic, y otro tras saque de esquina que pegó en el travesaño fueron sus credenciales en el choque.

Ragnar Sigurdsson

5 | Defensivo. El central islandés cumplió muy bien su labor defensiva, aunque en la segunda parte fue sustituido cuando la selección vikinga buscaba la victoria para meter a otro delantero. Cumplió su función

Hordur Magnusson

6 | Otro Puñal. Como su compañero Saevarsson, llevó a su equipo en volandas en la primera mitad, pero además, tuvo en su cabeza dos oportunidades para poner el 1-0 en el marcador, la primera en un saque de banda que prolongó al segundo palo sin encontrar a nadie, y la segunda tras un saque de esquina desviado.

Aron Gunnarsson

5 | Irregular. La primera mitad del partido fue buena por parte del mediocentro, con robos arriba, paredes con sus compañeros y creando ocasiones, sin embargo en la segunda desapareció. Los saques de banda de

Emil Hallfredsson

7 | El mejor. Siempre tomo las mejores decisiones para su equipo, siendo el ancla del equipo para robar balones, y empezar las jugadas de su equipo, todo empezó y acabó en él, cuando bajó el ritmo, Islandia tuvo un gran bajón.

Johann Gudmunsson

5| Desaparecido. El extremo se vio siempre superado por su compañero en el lateral, Saevarsson, que fue quien llevó el peso en el equipo por su banda, de los pocos que no destacó en el conjunto islandés

Gylfi Sigurdsson

6 | El gol y poco más. Lo intentó de todas las maneras posibles, a balón parado, con disparos lejanos, intentando profundizar, no le salió nada, anotó el penalti que dejaba a Islandia a dos goles de la clasificación cuando Nigeria y Argentina empataban.

Birkir Bjanarsson

6 | Titánico. Su partido no arrancó bien, un golpe con Corluka con el que tuvo que ser atendido de la nariz, se temía de rotura del tabique nasal, no fue así. El extremo creció y pasó haciéndose más importante conforme pasaban los minutos. Tuvo dos ocasiones claras que no remató entre palos.

Alfred Finnbogasson

5 | No estuvo a la altura. El ex delantero de la Real Sociedad no apareció en el partido como se esperaba, y cuando lo hizo fue para fallar la ocasión más clara de la primera mitad, tras mandar fuera un remate cruzado sin casi oposición.

Albert Gudmunsson

5 | Desapercibido. No supuso el cambio que se esperaba, pues se realizó para que el equipo tuviera más presencia ofensiva, sin embargo, no lo consiguió

Bjorn Sigudarsson

4 | Sin efecto. Su cambio para jugar junto a Finnbogasson se entendió como una posibilidad de encerrar en el área a los croatas, sin embargo, en ningún momento intervino de manera decisiva.

Arnor Traustasson

S.C. | Tarde. El técnico islandés puso demasiado tarde en el césped su último cambio, y Traustasson no tuvo tiempo de hacer nada.

Heimir Hallgrimsson

5 | Buenas y malas decisiones. Acertó en el planteamiento, llegando a encerrar a Croacia durante el partido, sin embargo, no acertó en los cambios, en el primero si, pues fue buscar una alternativa a lo que estaba pasando, con el segundo volvió al plan original y el tercero lo realizó tarde.