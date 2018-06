Joao Miranda: "Tenemos la responsabilidad de ganar todos los partidos"

Google Plus

Joao Miranda el defensa central del Inter de Milán y designado el capitán ese partido por Tite; antes que Thiago Silva y Marcelo, compareció en rueda de prensa hablando sobre Serbia el rival en la última jornada para certificar el pase a octavos y la primera plaza.

Miranda avisó de los peligros de Serbia a los que tendrá enfrentarse Brasil y debe puntuar si no quiere eliminarse a las primeras de cambio: "Sabemos del potencial de los serbios, están ordenados en defensa, son un equipo muy físico y aprovecha muy bien las jugadas a balón parado. Hemos entrenado esas acciones para evitar cualquier situación de peligro", comentó Miranda.

Posibles octavos de final contra Alemania

El capitán y ex jugador del Atlético de Madrid huye la pregunta de la eliminatoria en octavos de final, en la que se podrían ver las caras junto a la última campeona del mundo, la Alemania de Joachim Low: "Nosotros no especulamos ni elegimos el rival a octavos de final, queremos ir a ganar el partido para quedar primeros de grupo, y después esperar rival. Nos da igual quién nos toque, debemos ganar a los mejores y tenemos la responsabilidad en cada partido de ganar y ambición porque pertenecemos a la selección brasileña", subrayó el central brasileño.

Por último, sobre la capitanía en esta última jornada del Grupo E Miranda le agradeció a "Tite" por su decisión y confiar en su liderazgo en el grupo: "Me hace muy feliz ser el capitán de Brasil y representar en este partido a todos los capitanes que somos los jugadores de la selección brasileña. Porque todos somos capitanes aquí", concluyó.

Si Brasil consigue ganar a Serbia sería primera en el Grupo E y se enfrentaría al segundo del Grupo F, en este caso Alemania o Suecia sería los posibles rivales, dependiendo de los resultados del Alemania Vs Corea del Sur y México Vs Suecia. México podría ser segunda de grupo si pierde contra Suecia y Alemania no gana a Corea.