Islandia – Croacia: puntuaciones de Croacia, jornada 3 del Mundial Rusia 2018

Acaba la fase de grupos de la Copa del Mundo para Croacia con una victoria marcada por la rotación total de su técnico y el buen hacer de los suplentes que se impusieron por 1-2 frente a Islandia. Pese a esta victoria, el equipo siempre se vio superado por Islandia, pero demostró una pegada que asusta al mundo, anotando dos goles en tres disparos.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Lovre Kalinic

7 | Gato. Salvó a su equipo de lo que pudo ser una goleada histórica. Tuvo que realizar cuatro paradas espectaculares para evitar que la selección vikinga se pusiera por delante en el marcador, con una buena parada con el pie y una estratosférica parada al filo del descanso. En la segunda mitad, le quitó a Ingasson el gol en dos ocasiones.

Tin Jedvaj

5 | A ratos. Muy superado por Bjarnasson y Magnusson en la primera mitad, en la segunda se reencontró con su juego e incluso intervino en la jugada del 0-1, partido discreto del lateral croata.

Vedran Corluka

7 | Veteranía. Espectacular partido del central del Lokomotiv de Moscú, que demostró que la edad es un punto importantísimo para un defensa. Anticipación, saber estar, saber qué hacer en cada momento, y una lección de cómo sacar la pelota desde atrás fueron las credenciales que presentó el defensa.

Caleta-Car

6 | Gran acompañante. El central fue el complemento perfecto para Corluka, aunque no llegó a su nivel, cada ataque de Islandia que no prosperaba tenía siempre los mismos protagonistas, Corluka y Caleta-Car. Defensa inexpugnable.

Josip Pivaric

5 | Desapercibido. Las bandas no fueron el fuerte del equipo croata en la noche del pasado martes. Los laterales no estuvieron a la altura del partido y se vieron superados siempre por las bandas de Islandia.

Luka Modric

5 | A medio gas. Se notó que el partido poco o nada importaba a los croatas y su estrella estuvo a muy bajo nivel, aun así consiguió llevar con peligro alguna transición defensa-ataque hasta que fue sustituido en la segunda mitad

Milan Badelj

6 | Abrió el marcador. Parecido su partido al de Modric, aunque el jugador de la Fiorentina encontró el gol al poco de comenzar la segunda parte tras una buena jugada de Pjaca. Su remate fue picado imposible para Halldorsson, y puso a Croacia por delante en el marcador.

Marko Pjaca

6 | Asistente. Buen partido de Pjaca pese a que vio la cartulina amarilla muy pronto. Aun así, siguió con su partido mientras dominó Islandia y aprovechó un error de la defensa para poner la asistencia del 0-1.

Mateo Kovacic

5 | Fiable. Lo mejor del partido del jugador del Real Madrid fue la seguridad para jugar la pelota, con un porcentaje de acierto en los pases muy alto. Sin embargo, a un jugador que pide ser titular en el Real Madrid y en la selección croata debe pedírsele más.

Ivan Perisic

7 | Espectacular. Perisic es ese tipo de jugador al que le da igual que el partido sea trascendente o no. Perisic siempre compite, siempre pelea, siempre gusta. En el encuentro metió un golazo tras error en la salida de Islandia y casi hace otro de falta directa. Grandísimo partido del extremo zurdo.

Andrej Kramaric

5 | Anulado. El delantero estuvo desaparecido durante todo el partido por la buena labor de Ragnar Sigurdsson e Ingasson. El delantero nunca se encontró a gusto en el terreno de juego y no demostró lo que acostumbraba.

Dejan Lovren

3 | Perdido. Salió desde el banquillo a causa de un cambio defensivo del seleccionador y a los tres minutos cometió un absurdo penalti al cortar un centro de Bjanarsson desde la izquierda con la mano.

Filip Bradaric

5 | Ausente. No consiguió hacerse notar en el encuentro tras salir del banquillo, y su cambio no tuvo el efecto deseado. Aun así, no cometió ningún error.

Ivan Rakitic

S.C. | Sin tiempo. No tuvo tiempo de hacer demasiado.

Zlatko Delic

6 | Lógico. Hizo lo que tenía que hacer, el técnico leyó el partido como una oportunidad para los menos habituales y así lo hizo. Se equivocó en el cambio de Lovren, pues obligó a meter a su equipo muy atrás, pero fue su único error.