Pékerman: "Es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegurará la clasificación"

José Néstor Pékerman está contento por la victoria contundente 0-3 que consiguieron ante Polonia el pasado domingo y calificó el desempeño de su equipo: “Quedé convencido de todo el equipo, no puedo hacer partes. Todos hicieron un gran partido por la selección y por lo que nosotros necesitábamos y esperábamos”.

Y la felicidad que era visible en el rostro del seleccionador era además por las buenas noticias que ha tenido de parte de los médicos del equipo: “Ospina está totalmente recuperado, fue solo un golpe y está en perfectas condiciones. Lo de Abel no es una lesión grave, en unos días se tomará alguna otra precaución, lo único es que para este partido debemos reservarlo. En la primera revisión no tiene hematoma, teníamos una preocupación de que fuera muscular, pero no hay ninguna rotura. Es cuestión de unos días y esperar tenerlo lo más pronto posible. Los demás están muy bien”.

También se refirió a la ausencia de Cristian Zapata, que aún no ha podido jugar en este Mundial por problemas físicos: “Va bien, día a día fue poniéndose en forma, ya está para aparecer en cualquier momento. Uno no aspira a lesiones o bajo rendimiento, uno espera que cada vez estemos mejor, pero los necesitamos a todos y sabemos lo que puede aportar Cristian en caso de ser necesario”.

De esa manera, ya entró en materia sobre el partido clave de este jueves ante Senegal, el cual deben ganar para poder soñar con el pase a octavos de final: “Es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegurará la clasificación, pero el ánimo es muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo que sucedió en el último juego”.

Analizó a profundidad las cualidades que tiene el conjunto africano y varios de sus jugadores individualmente: “Senegal es un equipo muy fuerte, muy duro individual y colectivamente, tiene características físicas y jugadores de capacidad. Juegan como europeos, están acostumbrados a jugar en ligas cono Inglaterra, Francia o España”.

El argentino sabe de la importancia del encuentro y espera poder salir victorioso de esta tensionante situación: “Es un partido difícil, se juega la clasificación, va a haber tensión, presión, y hay que convivir con eso. Nosotros ya hemos tenido la experiencia, veremos cómo Senegal responde ante un partido diferente y esa es la incógnita del partido, quien puede resolver mejor esa situación”.

Ante la posibilidad de no clasificar a octavos de final, el técnico fue claro con sus intenciones: “Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. Eso no nos pasa por la cabeza. En el momento estamos haciendo todo para llegar, entonces somos optimistas. En mi caso personal, nunca hablo sobre el futuro y ahora tampoco voy a hacerlo”.

Posteriormente, opinó sobre rendimientos de jugadores en específico, como Juan Fernando Quintero y el gesto que tuvo el entrenador en medio del partido ante Polonia cuando se le acercó a decirle ‘sos crack’: “El fútbol es algo donde se puede apreciar el talento, aunque sin la competencia feroz, y yo sigo con esos principios, apreciar los talentos. Es algo que disfruto. En algún momento se me puede escapar, veo algo que me sorprende gratamente y lo manifiesto, eso es positivo”.

También habló de la buena presentación de Yerry Mina en su debut en el Mundial después de un último semestre difícil en el Barcelona: “Él era jugador fundamental en Brasil y teniendo muchas ofertas optó por ir a Barcelona pensando que era otra la situación. Pasó un momento difícil y así lo recibimos. Nunca dudamos de él, de su capacidad. Para mí va a ser uno de los grandes centrales del mundo, tiene un potencial enorme, ya es una realidad. Necesita la ambientación lógica del club y va a tener el nivel que tuvo con la Selección en el último juego”.

Y por último, también resaltó el trabajo de Matheus Uribe, que tuvo que reemplazar a Aguilar en medio del primer tiempo ante Polonia y lo hizo de gran manera: “Mateus entró en un partido muy difícil y estuvo a la altura de las expectativas. Nos gustó mucho su adaptación al equipo, es lo que esperamos de él siempre. A veces no se puede esperar y sobre todo en este tipo de torneos”.

Como siempre, no se olvidó de la afición colombiana y les envió un mensaje a la gente que los sigue en Rusia y desde cualquier otra parte del mundo: “Es una maravilla, la gente acompaña siempre a la selección. Es muy generosa la gente de Colombia, el pueblo ama a su selección y siempre está cerca del equipo, de los jugadores, de nosotros, eso nos motiva muchísimo y por eso también nos duele cuando no les podemos dar satisfacciones. Ojalá podamos responder a ese afecto que siempre despliegan en cualquier lugar del mundo”.