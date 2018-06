Eiji Kawashima: "Me gustaría mejorar lo que hice en el último partido"

Google Plus

El veterano guardameta nipón, Eiji Kawashima, ha comparecido en la rueda de prensa prevía al trascendental encuentro que disputará su selección frente a Polonia el jueves 28, en lo que parece ser una declaración de intenciones por parte del seleccionador Akira Nishino, que seguirá confiando en Kawashima a pesar de su actuación en el último partido frente a Senegal.

Kawashima se mostró tranquilo y agradecido por el apoyo que ha recibido de sus compañeros y de su seleccionador, y prometió devolver esa confianza que han depositado en él, ayudando a Japón a doblegar a la ya eliminada Polonia: "Estoy muy agradecido a mis compañeros que me han ayudado mucho tras el último partido, así que esta vez me gustaría ayudarlos" A pesar de todo Kawashima acepta las críticas recibidas en los últimos días: "Debido a que estoy representando a Japón, por supuesto, estoy dispuesto a ser criticado," añadió Kawashima. "Pero como jugador me gustaría mejorar lo que hice en el último partido."