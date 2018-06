Janne Andersson: "No sabía lo que estaba pasando en Kazán, porque no necesitábamos esa información"

Google Plus

Se acabó el Grupo F del Mundial de fútbol en Rusia 2018, y por supuesto no estuvo exento de sorpresas y es que Alemania quedó eliminada tras caer derrotada, mientras que Suecia sorprendió a propios y a extraños tras golear por 0-3 a México, siendo una de las selecciones que mejor había jugado durante el las dos primeras fechas. El técnico, Janne Andersson, fue muy enfático y halagó a todos sus jugadores, "todo el mundo hizo un trabajo fantástico"

"Decidiremos tras hablar con los médicos, lo que hay que hacer, pero soy de la opinión de que los propios jugadores decidan como enfocar su propio trabajo. Mañana lo decidiremos. Lo importante ahora es que se recuperen, mental y físicamente. Hoy todo el mundo ha hecho un trabajo sensacional". El entrenador se deshizo de elogios con su equipo, y no es para menos, los vikingos hicieron un trabajo excelente ante México, sin renunciar en ningún momento al estilo de juego que los ha llevado al mundial.

Al entrenador también se le preguntó si durante el partido estaba siguiendo las incidencias del Alemania - Corea del Sur que se disputaba en Kazan, "No sabía lo que estaba pasando en Kazán, porque no necesitábamos esa información, pero me puedo imaginar lo que sintió en esos momentos el seleccionador mexicano (Juan Carlos Osorio)". Suecia y México dependían de si mismos para clasificarse aunque el otro partido también era importante porque un resultado favorable a los teutones modificaba por completo la situación del grupo. Es por ello, que una vez que los suecos se pusieron por delante en el marcador solo pensaron en sus posibilidades, ya que si lograban mantener el resultado y Alemania lograba imponerse finalmente a Corea, los damnificados serían los mexicanos por diferencia de goles.

Ahora a Andersson le toca preparar el partido de los Octavos de final que lo llevarán a enfrentarse a un equipo que también es bastante físico, como lo es el equipo Suizo, por lo que ese encuentro será más que interesante.