Puntuaciones del Serbia - Brasil: un suficiente para un encuentro poco vistoso

El encuentro donde ambas selecciones se jugaban el pase a octavos de final del Mundial de Rusia, estuvo marcado por el bajo ritmo que los dos conjuntos marcaron. Las defensas se sobrepusieron a las delanteras y apenas se crearon ocasiones durante los noventa minutos.

Brasil

Alisson en portería

7 | El portero brasileño apenas tuvo trabajo durante el encuentro. Solamente tuvo que intervenir en dos acciones donde los delanteros serbios trataron de poner en apuros la portería rival. Su despeje en un centro lateral y la parada a remate de Mitrovic permitieron a su selección mantener la portería a cero.

Un sobresaliente para la defensa

9 | La línea defensiva fue la parte más importante de la 'canarinha' durante el choque. La jerarquía de un soberbio Thiago Silva, que supo disipar las dudas que se crearon en el último mundial y la capitanía de Miranda sostuvieron defensivamente a la selección sudamericana. Además, Miranda anotó el segundo gol para dar más tranquilidad y consagrarse como el central titular de esta selección. En los laterales, Marcelo y Fagner de inicio cumplieron sobradamente. Filipe Luis, que entró por el jugador del Real Madrid debido a una lesión, tuvo una actuación a la altura de la de sus compañeros.

El centro del campo funciona... a ratos

7 | La línea intermedia no acaba de dar un resultado óptimo en una selección que ha dejado clara su intención de hacerse con el trofeo mundialista. Casemiro hizo lo que mejor sabe; cortar y organizar el juego de su equipo, aunque estuvo muy lejos del nivel que ha estado dando en la capital española durante los años anteriores. Por delante, Paulinho mostró sus cualidades de llegada y calidad, anotando el primer gol tras una fantástica vaselina. Coutinho, motor de su selección, cuajó de nuevo un partido sobresaliente y se posiciona como la pieza angular de un proyecto que en principio tendría a Neymar como estrella. Su fantástica asistencia en el primer gol y su constante actividad en la parcela ofensiva fueron clave para alzarse con el triunfo.

Sin embargo, tanto Paulinho, como Coutinho fueron sustituídos y entraron Fernandinho y Renato Augusto respectivamente. Ambos tuvieron un papel discreto y no entraron demasiado en juego, algo que notaron los brasileños en los últimos minutos.

Una delantera que sigue sin mostrar su mejor nivel

7 | Neymar, William y Gabriel Jesús, un tridente que asusta y que sin embargo, está lejos de su mejor nivel. Gabriel Jesús fue el que más lo intentó durante el encuentro con constantes movimientos y bajando a buscar la pelota, aunque no tuvo demasiada fortuna durante el resto del encuentro. William apenas intervino en el juego y no estuvo preciso en el regate. Algo parecido al caso de Neymar, que sí que trató de intervenir en mayor medida, aunque no tuvo la chispa y el dinamismo que le caracterizan. El juego duro en distintos tramos del partido por parte de los serbios supo frenar a un Neymar que no está teniendo una buena participación en el mundial.

Serbia

Stojkovic no tuvo su mejor día

5 | El portero serbio no tuvo una actuación demasiado destacada. Estuvo lento en la salida del primer gol que encajó y fue superado con relativa facilidad por Paulinho. Sin embargo, poco pudo hacer en el segundo gol, que entró como un misil por la escuadra tras el remate de Miranda.

La defensa fue el punto débil

4 | Si hay algo que la selección serbia debe mejorar es sin lugar a dudas la defensa. Los centrales se mostraron muy permisivos durante todo el encuentro y facilitaron el trabajo a jugadores de la calidad de Gabriel Jesús o Paulinho. El mayor fallo legaría en el primer gol del encuentro, donde Milenkovic y Veljkovic no llegaron a cerrar la entrada del jugador culé, que remató practicamente a placer ante Stojkovic.

En los laterales, Kolarov y Rukavina tuvieron algo más de suerte. El capitán intentó subir en numerosas ocasiones aunque sin mucho éxito, al igual que el jugador del submarino amarillo, que tuvo que estar más pendiente de los atacantes brasileños que de las ayudas en ataque.

Un notable para los centrocampistas

7 | El centro del campo fue lo mejor del conjunto europeo. Matic cuajó un partido soberbio defensivamente, algo que viene siendo habitual durante esta temporada. Por su parte, la estrella serbia, Milinkovic Savic también estuvo a la altura del encuentro y pese a estar lejos de su mejor nivel, dejó destellos de calidad. Sin embargo, en la parcela más ofensiva, nadie supo darle creatividad al juego. Tadic, Kostic, Ljajic, Radonjic y Zivkovic fueron los grandes ausentes de la noche y ninguno de ellos pudo ayudar a su equipo a conseguir un billete para octavos.

Mitrovic lo intentó sin desistir