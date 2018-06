Osorio: "Fue duro mentalmente llegar con seis puntos y no estar clasificados"

Este miércoles se llevó a cabo el encuentro del Grupo F entre la selección de Suecia y México en Ekaterimburgo, en dónde literalmente los mexicanos fueron duramente golpeados por tres goles a cero

Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana reconoció cuál fue su error ante la goleada recibida y que por cierto no era esperada ya que los mexicanos venían da ganar a la imponente Alemania y a los seleccionados de Corea.

Al término del encuentro en conferencia de prensa el técnico comentó: "Fue duro mentalmente llegar con seis puntos y no estar clasificados. Hoy mi pecado fue ser demasiado purista, nos hemos clasificado porque ganamos a Alemania y Corea, estoy dolido. Esta experiencia me ha servido para aprender. No estoy muy contento con la manera en la que se ha defendido. Hoy, por primera vez en mucho juegos, repetimos el mismo equipo y jugamos con la estructura que nos ha dado tan buenos resultados.La buena lección para mí es quedar en un punto intermedio: proteger al equipo y no renunciar al estilo de juego", apuntó Osorio.

Además el colombiano manifestó "Va a quedar muy poco tiempo de lamentarnos. Lo más importante es ver al próximo rival que nos corresponde, que seguramente será muy diferente a como juega Suecia; esta manera de competir, contra este tipo de juego directo, me ha dejado muchas lecciones".

Hay que destacar que en éste partido Jesús Gallardo y Edson Álvarez tuvieron que ver en el marcador, ya que el primero, por su amonestación al empezar el partido generó, gran presión lo que lo condicionó durante todo el encuentro, y el segundo, por su autogol, que significó el 0-3.

Hay que destacar que a pesar de la derrota México avanza hacia los octavos de final como segundo en su grupo, esto al perder Alemania ante Corea. En lo que fue una autocrítica Osorio manifestó: "Cada partido es una historia diferente y el juego de hoy nos enseñó, y cualquier rival no juega como jugó hoy Suecia. Ahora las posibilidades de enfrentar a uno de nuestros tres próximos rivales serán totalmente diferentes al partido de hoy”, agregó.

México por su parte estaría jugando su próximo partido ante la selección de Brasil, sin duda Osorio tendrá que replantear y analizar el equipo para evitar caer ante el los brasileños.