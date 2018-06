Declaraciones previas del Túnez vs. Panamá

Pese a quedar eliminados y ya no jugar más que por el honor de conseguir un triunfo, Panamá y Túnez toman este partido como un compromiso más, sin la presión que les significó enfrentar a dos potencias como Inglaterra y Bélgica, pero un duelo importante de cara al futuro.

Justamente, sobre el futuro habló Nabil Maaloul, entrenador de Túnez, quien se negó a hacer declaraciones sobre si continuará o no al mando de esa Selección Nacional: "Ahora no me planteo nada sobre mi futuro aquí, hablaré después del partido".

Para este último compromiso, desde Túnez tuvieron que enviar un pedido especial a la FIFA para que les permita convocar a un cuarto portero, debido a la lesión de dos de sus tres guardametas convocados, algo insólito durante un Mundial: "Tenemos dos porteros lesionados y esto nos plantea un problema y nos pone en dificultades. Ben Cherifia está en Moscú, a la espera de lo que decida la FIFA. En principio no podría ser inscrito pero esto es una causa de fuerza mayor y lo normal es que pueda estar para el partido del jueves contra Panamá".

Durante el primer encuentro, ante Inglaterra, Mouez Haseen sufrió una luxación en la clavícula, por lo que debió ser sustituido, mientras que el suplente, Farouk Ben Mustapha, padece ahora una lesión en su rodilla, la cual explicaron desde el cuerpo médico tunecino que precisa de diez días de reposo para sanar, tiempo demasiado extenso para un Mundial.

De esta forma, sólo queda a disposición el veterano Aymen Mathlouthi, debiendo disputar el encuentro sin un guardameta suplente, si FIFA no da a lugar a su pedido: "Si la FIFA no lo autoriza no sé qué haremos. No tendremos ninguna solución".

Por otra parte, se respira otro aire en el sector de Panamá, quienes jugaron por primera vez un Mundial en Rusia 2018 y ahora cuentan con una experiencia de primer nivel que, sin duda alguna, le servirá mucho para la renovación que ha implementado su entrenador, Hernán Gómez.

“Panamá ha ganado experiencia única con una renovación de jugadores importantes para el futuro," comentó el entrenador colombiano, quien afirmó que "estamos con la ilusión de sacar un resultado positivo para Panamá, pero debemos mantener el equilibrio en ataque y defensa para lograr ganar”.

A su vez, Gómez realizó un análisis de lo que fueron las dos presentaciones panameñas en Rusia 2018, comentando las falencias: "El Mundial nos ha dejado importantes enseñanzas. Es un torneo donde la concentración es vital, y nos hemos distraído con muchas faltas. Tampoco fuimos contundentes cuando tuvimos ocasiones".