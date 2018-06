México - Suecia: Puntuaciones de México, fase de grupos, Mundial Rusia 2018

México dio el miércoles su peor actuación en lo que va del Mundial de Rusia 2018. Los suecos le pasaron por encima a los mexicanos.

El equipo de Juan Carlos Osorio, trató de ser el protagonista en el juego. Quizo sorprender a los suecos, sin

embargo los sorprendidos fueron los mexicanos. Suecia aprovechó los espacios que dejaba atrás el cuadro azteca. Cada vez que los de Anderson pasaban tres cuartos del campo se respiraba peligro en el área de Ochoa.

Pese a que los europeos fueron mejores, los goles fueron circunstanciales. El primero, en un mal corte de la defensa, el segundo un penal dudoso y el último un balón que pegó en la pierna de Álvarez y se metió al arco.

Criterios de puntuación: 0-3 Muy mal/ 4 mal / 5 regular / 6 Bien / 7 Bastante bien / 8 Muy bien / 9 Fantastico / 10 Excelente / SC Sin calificar

Juan Carlos Osorio

(4)|Dudoso| En el juego donde más se le necesitó, Osorio fue menos Osorio. El técnico colombiano no fue nada atinado en los cambios, de hecho los realizo tarde. No se entendió por que metió un delantero faltando 10 minutos cuando perdía tres a cero, debió hacerlo antes. No fue el táctico y metódico que todos conocemos, se equivocó en el planteamiento inicial y luego no corrigió.

Guillermo Ochoa

(8) |Muro| El arquero del Standard de Lieja ha sido el mejor futbolista para la selección mexicana en la actual Copa del Mundo. Contra los suecos, Ochoa hizo todo lo humanamente posible para detener los embates de los vikingos. Pese a que se llevó tres goles en ninguno de ellos tuvo responsabilidad. Hasta el momento el más regular de los mexicanos en el torneo

Jesús Gallardo

(5) |Limitado| Un volante habilitado como lateral. Eso es Gallardo. No extraña que las funciones defensivas sean las que más le cuesten, tras ser amonestado a los tres minutos de juego, se vio más limitado en las coberturas. Al frente aportó poco o nada. Nunca pudo asociarse con el “Chuky” Lozano.

Héctor Moreno

(5) |Frágil| No estuvo fino. Cometió un penal, más allá de eso, regaló una amarilla que lo obliga a perderse el siguiente juego de octavos de final. Cuando fue a competir por el balón en lo alto siempre perdió. Igual que todo el equipo mexicano.

Edson Álvarez

(4) |Nervioso|Participó en el marcador con un autogol en el que no fue completamente responsable. El balón se lo encontró y le pegó en la pierna derecha para irse a las redes. En el primer gol, se desubicó en el área y nunca se dio cuenta de que un rival entraba al área por detrás de él.

Carlos Salcedo

(5) |inseguro| El partido anterior fue el mejor. No tuvo un buen desempeño. Por arriba no ganó ninguna. Cuando lo encaraban, los rivales siempre terminaban de frente a Guillermo Ochoa. En varias jugadas llegó a destiempo y pegó algunas patadas.

Hirving Lozano

(6) |Ausente| Estuvo completamente desaparecido. No pudo tener profundidad por la banda, nunca logró desbordar al lateral que lo marcaba. Nunca entendió el ritmo de partido

Héctor Herrera

(7) |Aceptable| Junto a Carlos Vela, trataron de bajarle la velocidad al juego, de ir más lento y circular el balón por mediocampo, la zona más débil de Suecia. Trató con disparos de afuera del área de abrir la meta de los europeos

Carlos Vela

(7) |Tiempista| Fue el único que entendió a qué velocidad le convenía ir a México. Por lo menos en el primer tiempo lo hizo. Cuando el balón pasaba por sus pies, encontraba un poco de claridad la selección azteca. Intentó un par de veces marcar de media distancia. La más peligrosa para los de Osorio fue un disparo que sacó el canterano del Guadalajara.

Andrés Guardado

(5) |Anulado| El capitán mexicano fue más corazón que fútbol. Corrió y sudó la camiseta, pero fue más para perseguir a los suecos que para atacar.

Miguel Layún

(5) |Estático| Posiblemente uno de los peores partidos que se le haya visto a Layún con la playera verde. Al frente aportó muy poco. Estuvo completamente perdido en el césped.

Javier Hernández

(6) |Desesperado| Constantemente estuvo botándose para buscar el balón. Esto hacía que el equipo perdiera presencia de área. Si bien contra Alemania funcionó que el aguantara el balón para esperar la llegada de los compañeros, acá no, nadie llegaba a apoyarlo. Solo tuvo dos opciones claras de gol, pero en ninguna logró convertir.

Marco Fabián

(7) |Revulsivo| Estuvo en el campo solo 20 minutos. La intención de Juan Carlos Osorio al hacerlo ingresar era que México probara de afuera del área, algo que solo Herrera y Vela habían hecho. Ante la nula imaginación del medio campo azteca para generar fútbol su entrada se vio reflejada en opciones de peligro y tiros de esquina ganados.

Jesús Corona

(SC) Es difícil evaluarlo. Ponerle una calificación sería injusto para él. Ya que prácticamente no la tocó.

Oribe Peralta

(SC) Mismo caso que el anterior. Entró a 5 del final y no participó en ninguna jugada trascendental.