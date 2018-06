Kalidou Koulibaly: "Nos gustaría mantenernos sin recibir goles"

Google Plus

El defensor Kalidou Koulibaly, estuvo con la prensa conversando de cómo se prepara para este difícil duelo que los senegaleses tienen. Habló sobre el baile que hacen ellos en los entrenamientos y partidos: "Es un ritual. Nos gusta bailar en particular en competiciones importantes. Forma parte de nuestra sangre. Tenemos que seguir siendo los mismos aunque estemos en un Mundial”.

Otra cosa que dijo su opinión acerca de que son los únicos africanos que pelean por clasificar a los octavos de final: “Hay que verlo como algo positivo más que una presión. Sabemos que lo podemos lograr. Somos gente de fútbol. Hay 15 millones de senegaleses apoyándonos y ahora tenemos a todo un continente detrás de nosotros”.

Luego habló de su valor económico como jugador profesional, en donde su costo es de 100 millones de libras: “Hasta mis padres se habrán reído. El precio está establecido por el mercado, a mí solo me queda darlo todo con mi club y mi país. Mi futuro no lo estudio en este momento porque trabajamos para llegar a este punto y nada me va a desenfocar el objetivo que es clasificar a octavos”.

Y por último comentó sobre los goles al último momento, como le pasó contra Japón: “Estos goles de última hora se deben a circunstancias de juego. Es una pena. Nos gustaría mantenernos sin recibir goles. Esas son situaciones que marcan diferencia. Somos perfeccionistas. Hemos visto videos. Lo dejaremos todo en la cancha. Tenemos armas y argumentos y haremos todo lo posible para no permitirlo de nuevo”.

“Como defensa es siempre difícil recibir goles. Estudiamos los videos para aprender y no cometer los mismos errores. El entrenador ha hecho hincapié en la confianza. En los primeros partidos hemos tenido buenos resultados. Tenemos que seguir trabajando porque un Mundial está en los detalles y hay que cuidarlos. Queremos ganar y demostrar que somos un gran equipo", concluyó el senegalés Kalidou Koulibaly.