Vladimir Petkovic: "Somos muy ambiciosos"

Suiza ha sido una de las afortunadas para el pase a octavos de final. Con una victoria frente a Serbia y dos empates contra Brasil y Costa Rica, la suma de sus puntos les permitirá enfrentarse a Suecia el próximo martes 3 de julio a las 16:00hrs. Todo esto ocurría si Brasil vencía frente a Serbia, si no, los suizos se habrían despedido de la Copa del Mundo. “Todavía no puedo comentar el próximo partido. Hemos conseguido pasar a octavos de final y este era nuestro objetivo mínimo. Tenemos que concentrarnos para el siguiente. Antes del partido, hasta el final, no sabíamos si íbamos a poder progresar”, dijo Vladimir.

El pase a octavos es una gran oportunidad para Suiza, ya que no consiguen un pase a cuartos desde el mundial en su territorio en 1954. “Estamos acostumbrados a escribir historia y somos muy ambiciosos. Lo importante es centrarse en Suecia. Tenemos que recuperarnos y darlo todo ante el próximo adversario", expuso el míster.

Fue un empate, un resultado irregular con el que pocos equipos se conforman, así lo dijo Petkovic: “Cuando jugamos como sabemos, podemos puntuar. No ha sido nuestro mejor día, todos lo sabemos. En octavos de final tenemos la posibilidad de mejorar los aspectos que hoy no han funcionado de forma óptima. Debemos mantener los pies en la tierra”.

Jugada en el partido Suiza vs Serbia | Foto: FIFA.com

"Tenemos que recuperarnos y darlo todo ante el próximo adversario" “El partido ha sido un poco problemático”, añadía el seleccionador. “Cuando a uno le valen tres resultados, parece que por instinto sale la falta de concentración. Hoy se han dado situaciones en las que hemos podido perder el partido. Pero la tendencia es que no perdemos partidos y esto me alegra. A veces no jugamos bien y sabemos reaccionar. Si no hubiera habido ese penalti al final, no habríamos perdido”, aseguraba.

También hizo un inciso para nombrar a la afición rusa que estaba viendo el partido en directo, diciendo que iban “alrededor de 40.000 rusos animando al otro equipo”, y que ya están “acostumbrados” a jugar así, aunque intentarán que los aficionados “disfruten de su juego” contra Suecia.