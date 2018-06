Stanislav Cherchésov, el héroe de Rusia

Google Plus

Stanislav Cherchésov. 2 de septiembre de 1963. Alaguir, Rusia. Aquel día y en aquel lugar nació hace ya más de cincuenta años el que es hoy un ídolo indiscutible de la nación rusa. Este exfutbolista, que conoce perfectamente lo que es jugar en territorio alemán, se considera un admirador del juego de este país. De hecho, se considera amigo y discípulo del actual seleccionador alemán: Joachim Löw.

Exigente y con las ideas muy claras: así es el actual máximo dirigente del fútbol ruso. Con su característico bigote y vestido con uno de sus cómodos chándales, salta, cada día, a los entrenamientos. Con su silbato al cuello, más que a un técnico, a veces recuerda a un importante teniente militar. Él es el jefe del comando y sus jugadores, los militares a su cargo. Unos auténticos guerreros que están dispuestos a llegar a lo más alto en su mundial. Y digo “su mundial”, porque se juega en su casa. Y nada les haría más ilusión que alzarse con esta Copa del Mundo.

Algo rudo y directo en rueda de prensa. Respuestas sin tapujos, sinceras 100%. Stanislav no se anda con rodeos. Es claro: no piensa dar por perdido este mundial. Y mucho menos después de haber devuelto la ilusión a todo un país.

En el pasado Mundial, el de Brasil de 2014, los rusos quedaron fuera del campeonato en fase de grupos, obteniendo la tercera posición con un único empate. Y, cuatro años atrás, en el Mundial de 2010, celebrado en Sudáfrica, ni siquiera llegaron a participar.

Ahora, los sentimientos de entusiasmo se han desbordado en toda una nación. Más de 144 millones de almas tienen un sueño en común: conquistar la Copa del Mundo. Y, ¿cómo no? De la mano de Cherchésov.

Los futbolistas rusos ya se encuentran entrenando duro en sus instalaciones en Moscú. No hay descanso que valga. El partido de octavos frente a España está cada vez más cerca. El domingo 1 de julio es el día. Por talento y juego, la Selección Española parte como favorita. Pero, probablemente, a los rusos, en ilusión y ganas, no les supere nadie. Quieren y desean con todas sus fuerzas alzarse con ese peculiar trofeo de oro. Y la primera prueba pasa por vencer a los hombres de Fernando Hierro. Esta importante cita tendrá lugar este domingo, a las 16:00 horas -hora española-. No hay siesta que valga en esta ocasión.

Sin duda, todo está por decidirse. ¿Qué equipo se hará con un puesto en cuartos? Por desgracia, en estos momentos, nadie conoce la respuesta a esta pregunta. Pero la cita se encuentra cada vez más cerca. Las agujas del reloj siguen girando… Tic tac, tic tac… En breve, y antes de lo que esperamos, nuestras dudas se disiparán y conoceremos qué equipo “gana la guerra”.

La suerte está echada...