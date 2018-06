Xhaka y Lichtsteiner brillan con Suiza

Poco a poco se va quitando la careta Suiza. La selección helvética está dejando atrás su papel de "tapado" y se planta en los octavos de final del Mundial por méritos propios. Tras un empate en la primera jornada de la fase de grupos ante Brasil, los de Vladimir Petkovic consiguieron remontar a Serbia para dar un paso al frente en el Grupo E. Finalmente, dejando todo vivo hasta el último encuentro, un empate ante Costa Rica fue suficiente para los europeos, que se medirán a Suecia en un duelo de sorpresas.

Xhaka dejó un 95 % de efectividad en el pase ante Costa Rica

No obstante, hay un hombre que no compartía ese papel secundario: Granit Xhaka. El centrocampista del Arsenal, junto a Shaqiri, era una de las esperanzas del pueblo suizo para esta Copa del Mundo. Lo cierto es que no ha defraudado y tras un primer partido algo discreto frente a Brasil, ha dado un paso al frente. Primero anotó ante los serbios para acabar redondeando su gran actuación en este Mundial con un amplio repertorio de pases en el último encuentro ante la selección tica. Un 95 % de efectividad en el pase, cuando intentó 95 envíos al compañero, es una bestialidad en una cita de este calibre. Además, Xhaka ganó seis de los siete duelos en los que estuvo involucrado, mientras que acertó en once de los trece envíos en largo a sus compañeros. Fue, sin lugar a dudas, la brújula del centro del campo suizo.

Otro que ha ido de más a menos es su compañero Stephan Lichtsteiner. El nuevo fichaje del Arsenal no comenzó con buen pie, dejando dudas ante Brasil y sin ser contundente ante Serbia. Sin embargo, ante los costarricenses se destacó como el mejor hombre de la zaga, disputando de nuevo los noventa minutos y siendo el segundo jugador en cuanto a despejes y entradas.

De esta forma, ambos van ganando forma a medida que pasa un campeonato que está permitiendo soñar a los helvéticos con una machada. A ver hasta dónde llegan, pero lo que está claro es que la de Petkovic va a ser una de esas selecciones correosas que den de qué hablar en lo que resta de Mundial.