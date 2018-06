Ospina: "Seguiremos trabajando para seguir avanzando"

Google Plus

Después del pase a octavos de final como primera de grupo, algunos jugadores de Colombia pasaron por zona mixta y atendieron a los medios de comunicación para expresar sus emociones por la clasificación a la fase final del Mundial de Rusia. Uno de ellos fue Ospina, el meta colombiano que está realizando un notable torneo. Para el arquero, Senegal fue un duro rival, pero el equipo lo dio todo para ganar.

"Pasar a octavos era el objetivo por el que veníamos. Enfrentamos a un gran rival, nos apretaron, pero al final logramos hacer el gol y la victoria. Siempre tratamos de dar más por la selección, por el país, todos los compañeros trabajan duro y cada uno aporta su granito de arena. Ahora queda descansar, pensar en la siguiente fase y ver qué sigue. Seguir trabajo para seguir avanzando", comentó Ospina.

En cuanto a Yerry Mina, autor del gol de la victoria y que suma dos goles en este Mundial de Rusia, dijo lo siguiente: "Primero de todo agradecer a Dios por la victoria. El plan del 'Profe' funcionó, ya que era lo que veníamos trabajando. Sabíamos que Senegal quería ganar el partido y lamentamos después que James haya salido tan pronto, porque es un jugador que da mucha alegría y fútbol a la Selección. Por ese motivo estamos algo tristes pero supimos llevar el partido para conseguir la victoria", dijo.

"Agradecer a toda Colombia, a mis compañeros y en especial a mi familia y al míster, que me brindan la confianza desde que llegué. Me arroparon y me motiva para hacer las cosas bien. Sobre el penalti a Senegal creo que fue al balón. Sabíamos que teníamos que hacer un partido fuerte atrás para poder ganar", finalizó el central, que se ha convertido en un jugador muy importante tras los dos goles conseguidos en fase de grupos.