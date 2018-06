Pékerman: "La fortaleza de mis jugadores es muy valiosa"

Google Plus

El seleccionador de Colombia, José Pékerman, se mostró agradecido y satisfecho por la clasificación para los octavos de final tras una fase de grupos muy sufrida, donde los colombianos perdieron el primer encuentro pero, con sufrimiento, ganaron los dos siguientes. Además, con este pase, el argentino Pékerman se convierte en el único seleccionador que clasifica por segunda vez a Colombia para unos octavos de final de una Copa del Mundo.

"Se ha hablado de una estrategia por distintas situaciones del partido. No hay una fórmula para decir que un equipo superó a otro por un solo motivo. Hemos trabajando muy bien la pelota parada, hacemos buenos movimientos para tratar de desequilibrar. Tuvimos momentos muy preocupantes durante el partido. Nos costó mucho el inicio del juego, pero con el dominio que tenía Senegal no llegó tantas veces a nuestro arco. No podíamos sostener el balón en la mitad del campo; nos costó tener a Cuadrado para desequilibrar. Senegal hizo dos muy buenos partidos y se quedó por fuera del Mundial, esto para que nos demos cuenta de lo difícil que es esta competición”, comentaba Pékerman sobre el desarrollo del encuentro.

En cuanto a la actitud de Muriel, que salió en el primer tiempo sustituyendo al lesionado James Rodriguez, Pékerman no dudó en alabarlo: "Quiero hacer notar el rendimiento de todos los muchachos, porque cuando se prepara el partido la mente está programada para que se juegue de cierta manera; pero cuando hay momentos difíciles, esa fortaleza de ellos es muy valiosa. Tuvieron mucho valor, como Muriel".



Y para acabar, Pékerman se mostró muy incómodo con el momento de James Rodriguez, ya que es probable que no juegue el partido de octavos de final ante Inglaterra: “Estoy muy preocupado, es una situación muy dura para el equipo. James entrenó normalmente, se quedó rematando tiros libres, penaltis; estaba en las condiciones ideales y no hubo ningún indicio. Hay que esperar a conocer una información certera, espero que sean buenas noticias”, finalizó.