El arma letal de Uruguay: Luis Suárez

Google Plus

La selección de Uruguay ha conseguido acceder a los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia de 2018 como líder del grupo A, ganando los tres partidos que disputó en la fase de grupos. Además, lo hizo sin recibir ni un sólo gol en esos tres encuentros. En el primero de ellos se impuso por 0-1 a Egipto, después repitió resultado ante Arabia Saudí, y por último le endosó un 3-0 a la anfitriona Rusia.

En dichas victorias destacó sobre todo la fiabilidad en defensa de los charrúas. Pero en ataque, un nombre en concreto es la principal arma de Uruguay: Luis Suárez, que ha anotado dos de los cinco goles que lleva su equipo en el torneo.

Inicio algo gris

En el primer encuentro de Uruguay en la competición, en el que se impusieron a Egipto por un gol a cero, Lucho no estuvo demasiado acertado de cara a puerta. Llegó a tener hasta tres oportunidades para anotar su primer gol en la competición, pero no llegó a concretar ninguna de ellas. Por fortuna, el testarazo de Giménez en el minuto 89 salvó los muebles y los tres puntos en el comienzo de la aventura.

Luis Suárez se implica constantemente en el ataque de su equipo | Foto: AUF.org.uy

A pesar de obtener el mismo resultado en la segunda jornada ante Arabia Saudí, los de Tábarez no dominaron tanto la posesión de balón como ante los faraones. Pero dispusieron de alguna ocasión, y esta vez Suárez no se perdería su cita con el gol. En un error del portero saudí Al-Owais en un saque de esquina uruguayo, el balón cayó muerto justo a los pies del pistolero, que como de costumbre no perdonó.

En el tercer partido se enfrentaba la celeste a la anfitriona Rusia, que entonces llevaba ocho goles a favor. Y se impusieron por 3-0. El primero de ellos fue de nuevo obra de Suárez. En el minuto 10 del encuentro, el árbitro señaló una falta justo en la frontal del área rusa. Lucho se la pidió para él. Apuntó, disparó el balón raso por debajo de la barrera, y fulminó a Akinfeev.

Su papel en el juego

A pesar de ser el máximo goleador de su equipo, el papel de Luis Suárez en el juego va más allá del apartado anotador. A esos tantos hay que sumarle el trabajo que realiza en cada encuentro, presionando a la defensa contraria o peleándose (deportivamente hablando) con sus marcadores en busca del gol. También sabe proteger muy bien el esférico en el caso de que sus compañeros necesiten avanzar en el terreno de juego.

En definitiva, Uruguay tiene en Luis Suárez un arma letal en ataque, que seguramente seguirá haciendo sudar la camiseta para defenderle a las defensas rivales.