Aliou Cissé: "Nos habría gustado haber sido eliminados de una manera diferente"

Aliou Cissé se vio triste e inconforme en la sala de prensa del Samara Arena después de que su equipo fuera derrotado 0-1 por Colombia, lo que los dejó eliminados del Mundial, ya que aunque tenían los mismos puntos y goles de Japón, la cantidad de tarjetas amarillas los dejaron por fuera de la siguiente fase.

De todas maneras, el entrenador se sentía bien por el trabajo hecho: “Bueno así es el fútbol, no clasificamos porque tuvimos muchas amarillas. Pero hoy estoy muy orgulloso de mi equipo y hoy Senegal no clasificó, porque no lo merecíamos, así es la vida”.

Entiende que la manera en que fueron eliminados son las directrices que imponen los organizadores, por lo que no puede luchar mucho contra lo sucedido: “Son las reglas del juego, son las reglas que están establecidas por la FIFA. Debemos respetarlas, nos habría gustado haber sido eliminados de una manera diferente, pero como lo he dicho, es una lástima para nosotros, pero así es, sabíamos que así eran las reglas. Nos metemos mucho en los partidos y tal vez por eso tuvimos muchas tarjetas amarillas”.

Opinó sobre el desempeño del seleccionado ante Colombia, equipo al que tuvieron controlado gran parte del encuentro: “Creo que pudimos haber marcado un gol en el primer tiempo, cuando estás jugando bien, tienes que marcar goles, pero desafortunadamente no pudimos hacerlo. Después fue el penal que no nos pitaron, tendré que ver el video del VAR, pero no estoy seguro de la decisión. Creo que controlamos el partido, estoy decepcionado por mí equipo, por esta generación, estos jugadores que luchan todos los días por nuestro país y nuestro fútbol, se esforzaron mucho. Continuaremos trabajando y motivando a la gente a que siga con ellos porque creo que podemos esperar cosas muy buenas en el futuro”.

También habló sobre la dificultad que han encontrado los equipos africanos de avanzar a octavos, ya que ninguno lo sonsiguió: “Es difícil avanzar y los resultados hasta ahora han demostrado lo difícil que es, todos los equipos africanos fueron eliminados después de la segunda jornada, solo quedaron Nigeria y Senegal como quienes tenían posibilidades en la tercera. También está el tema del sorteo, siempre tenemos grupos difíciles con grandes selecciones que no son fáciles”. Pero Cissé no dudo en destacar las mejoras que han mostrado los equipos de ese continente: “El fútbol africano está haciendo grandes progresos, no nos rendimos, seguiremos y estoy seguro que habrá grandes cosas en el futuro. No debemos estar avergonzados de nuestro juego, la distancia entre los contendientes favoritos y los equipos más pequeños es mucho más pequeña, así que creo que vamos por buen camino”.

Finalmente le preguntaron sobre si le habían hecho alguna advertencia a los jugadores sobre las tarjetas amarillas, factor por el cual fueron eliminados: “Creo que mis jugadores sabían de las normas, pero como lo dije, los jugadores senegaleses son muy comprometidos. No les puedo pedir a mis jugadores que entren al campo, pero no que les saquen tarjetas porque tienes que estar en contacto con otros jugadores cuando juegas al futbol. Así es como jugamos y es una pena que jugó en nuestra contra”.