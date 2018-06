Denís Chéryshev, de suplente a figura

La sabiduría popular, aunque poco ortodoxa, suele tener una dosis de certeza practica notable. Hay casos en lo que la precisión con la que describe la realidad es, sencillamente, quirúrgica. Casos como el de Rusia en el presente Mundial, es la muestra más clara de ello. “No hay mal que por bien no venga”, suele ser una de las frases más utilizadas y reconocidas a la hora de hacer referencia a dicha sabiduría y, hoy en Rusia, es una frase sagrada.

No hay mal que por bien no venga, sino que le pregunten a Cherchésov tras la lesión de Dzagoev

El imponente estadio de Luzhnikí en Moscú estaba siendo testigo del partido inaugural de la esperada Copa del Mundo. Aunque a priori no era el partido más llamativo, los intérpretes en la cancha lo estaban haciendo ver como un juego entretenido y animado. Los locales habían arrancado con una formación que enlazaba a dos de los jugadores que más habían y han dado que hablar. Las esperanzas que se habían puesto en Alan Dzagoev cuando este era apenas un adolescente y las esperanzas que hay puestas en el joven Aleksandr Golovin, hacían que el medio campo de la selección rusa ilusionara a propios y extraños.

Chéryshev celebrando uno de sus goles en la Copa del Mundo | Foto: @FIFAWorldCup

No obstante, los impases siempre están a la vuelta de la esquina. En el minuto 24 del primer tiempo, en los amaneceres del encuentro, Dzagoev cayó fulminado en la mitad de la cancha en pleno contragolpe ruso. Con su mano agarrando la parte posterior de su muslo izquierdo, los presagios no eran para nada alentadores. Un cambio obligado que sacrificaba a una de las figuras del equipo y obligaba a Cherchésov a tocar la pizarra.

Es probable que ni siquiera el propio Cherchésov esperara que su inevitable e inesperado cambio fuera a ser tan determinante y positivo para el equipo. El jugador llamado a ingresar fue Denís Chéryshev, un extremo de 26 años que se convirtió en la estrella del seleccionado ruso.

Un debut de ensueño

Después de estar 24 minutos sentado en el banquillo de suplentes, el jugador del Villarreal español entró a la cancha con ganas de comerse al mundo. Su ingresó no solo impactó por su genial actuación individual sino que también potenció a sus compañeros, especialmente a Aleksandr Golovin.

Con la entrada del hombre en cuestión, Golovin pasó de jugar sobre la banda izquierda de la línea de medios ofensivos y se reubicó en el centro, a modo de enlace. Allí, entre ambos jugadores hicieron estragos con la defensa del combinado saudí. El extremo pasaba como un rayo por el costado del número 17 y este, haciendo alarde de su distinguida técnica, lo habilitaba constantemente.

Golovin y Chéryshev, el dúo dinámico de Rusia | Foto: @FIFAWorldCup

Chéryshev entró en el conjunto, que ya iba 1-0 por delante, como si siempre hubiese pertenecido a la alineación titular. Antes del pitazo final del primer tiempo, el recién ingresado ya había anotado su primer gol en el torneo más importante del deporte rey. En el minuto 41, Golovin luchó un balón sobre el vértice del área grande, girando espectacularmente para habilitar a Zobnin que llegaba libre de marca a la media luna. Ahí, en un momento de lucidez, el volante central pasó el balón a Chéryshev. Este dejó a su defensor en ridículo al pasarle el esférico por encima de su cuerpo al momento de barrerse. Luego, con precisión absoluta acomodó el balón dentro del área y remató con potencia de zurda. El grito fue apasionado, tal como su manera de jugar.

Finalmente, aunque el encuentro ya estaba sentenciado, Chéryshev recibió un balón de Dzyuba en el borde del área grande. Acomodó el esférico mientras rebotaba y con una delicadeza admirable enganchó un remate con el borde externo de su botín izquierdo que envió la redonda directamente al ángulo más lejano de un portero que voló sin la esperanza de atajar el disparo.

Refrendando el brillo

Con la confirmación de la lamentable lesión de Dzagoev y con la impresionante actuación de Chéryshev, Cherchésov tenía muy fácil la elección de su equipo para el segundo partido ante Egipto. El ganador del Man of The Match del anterior partido, seria, nuevamente, pieza fundamental del equipo.

Chéryshev será una de las principales armas para enfrentar a España | Foto: @LaLiga

Anotó el segundo gol de su conjunto tras una gran jugada del lateral derecho Fernandes y fue el ganador, por segunda vez, del Man of The Match. Estelar, integral y funcional dentro del conjunto ruso que tanto sorprendió al mundo con su juego y rendimiento.

El tercer partido fue un punto gris dentro de su rendimiento hasta ahora. Ante Uruguay, el rival más duro del grupo, Chéryshev tuvo la mala fortuna de que un remate de Laxalt se desvió en él. El balón fue a parar en el fondo de su propia red. Además, tuvo que salir en el minuto 38, pues Smólnikov fue expulsado y Cherchésov se vio forzado a recomponer a su equipo.

¿Y en los octavos?

Con el nivel en el que viene el jugador ruso ex Real Madrid, sería absurdo pensar que va a ser suplente o que no va a tener influencia en el juego de su selección ante España. El bien que llegó a Rusia tras un mal, será una de las cartas más peligrosas de las que se deberá preocupar la defensa ibérica. Rusia no tiene nada que perder ante ‘La Roja’ y, teniendo en cuenta el nivel defensivo de la última línea de los de Hierro, no sería de extrañar que Denís Chéryshev pueda hacer de las suyas ante un Pique y un Ramos corriendo hacia atrás a casi 40 metros de David De Gea.