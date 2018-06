Fernando Santos: "Espero estar en Rusia un tiempo largo"

Fernando Santos compadeció ayer ante los medios de comunicación para hablar sobre la actualidad de su selección. Comenzó refiriéndose a el que será su próxima rival, Uruguay: "Es un equipo equilibrado, fuerte en defensa y después tiene a dos delanteros con movilidad y calidad". Continuó explicando que este no es el único aspecto positivo que tienen, sino que son fuertes en todo. A pesar de ello, confía totalmente en su jugadores y recalcó que cree que van a pasar de ronda.

"Confío y creo que vamos a pasar a cuartos de final"

Al ser preguntado por la manera de jugar de su contrario, resaltó que ante Rusia cambiaron su estructura táctica habitual por un 4-4-2 en rombo. Por lo que sabe que pueden salir con otra formación distinta para intentar sorprenderlos. Los Charrúas todavía no han encajado ningún gol, pero a Santos no le preocupa. "Vamos a intentar encontrar la mejor forma para marcarles. Rusia tuvo varias ocasiones y hasta Egipto puedo hacerles gol. Portugal tiene esa capacidad de hacer siempre uno o dos goles. Tenemos individualidades y capacidad colectiva para llegar al gol y marcar", afirmó.

"Tenemos que estar atentos a balón parado"

Los cinco tantos que han transformado los uruguayos han llegado a balón parado y el seleccionador luso es consciente de ello. "Tenemos que estar atentos al balón parado, pero también a otros aspectos del juego". Además, añadió que ellos también pueden sufrir goles así y que con certeza estarán preocupados porque saben que también son fuertes en el juego aéreo. El último ejemplo fue contra Marruecos, donde Cristiano Ronaldo le dio el triunfo a su equipo con un gol de cabeza tras la salida de un córner.

Durante la fase de grupos, el entrenador de Portugal ha hecho pocas variaciones. Una de ellas fue dejar en el banquillo a Guedes en el último encuentro. Al ser cuestionado por si jugará o no el jugador del PSG este sábado, ha contestado contundentemente: "Depende de lo que presente Uruguay y de la forma en que defiendan. Hay diferencia entre jugar con España o con Irán. Y mi opinión, que es la que vale porque soy el que mando, jugar contra España, que lo hace con las líneas muy adelantadas, tenía gran ventaja el apostar en delanteros dinámicos y rápidos. Contra Irán, un equipo que juega metido en 20 metros, prácticamente en su área, teníamos que llegar a base de centros y tenía más sentido contar con jugadores fijos cerca de la zona de finalización, con un hombre en el área, que asegurase más el balón y que ganase más duelos en el juego aéreo. Por lo tanto, es así como se hace un equipo".

"Mis jugadores no quieren saber nada de las declaraciones de Queiroz"

Resaltó que no le importa estar en la parte complicada de la tabla. "Siempre quiero jugar contra los 'tiburones'. Me gusta enfrentarme a ellos", explicó. Además, confesó que está tranquilo, que siente y cree que el domingo van a ganar. Y que espera quedarse en Rusia un tiempo largo. Por último, hizo referencia a la polémica surgida de las palabras de Queiroz: "No voy a permitir que ese asunto entre aquí. Mal de mí, del equipo y de Portugal si mis jugadores estuvieran pensando en declaraciones o entrevistas". Incluso apuntó que sus futbolistas no quieren saber nada de eso, solo de Uruguay.