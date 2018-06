La Selección Portuguesa, amenazada por las tarjetas

Alerta amarilla en la concentración portuguesa. Hasta cinco piezas fundamentales para Fernando Santos están apercibidos de sanción. Cinco jugadores que han sido titulares en esta Copa del Mundo y que si fueran amonestados este sábado contra Uruguay, se perderían unos hipotéticos cuartos de final. En esta situación se encuentran Adrien Silva, Raphãel Guerreiro, Bruno Fernandes, Ricardo Quaresma y sobre todo, Cristiano Ronaldo.

La situación es más preocupante de lo que puede parecer en un principio. Fernando Santos no ha dado pistas sobre el once que planteará contra el cuadro charrúa pero todo apunta a que buena parte de esta lista de amonestados serán titulares. No sería hasta unas lejanas semifinales cuando los apercibidos estarían limpios y no correrían riesgo de ser sancionados.

Los problemas se acentúan con el rival que tendrá delante Portugal. Uruguay se caracteriza por una defensa férrea, que no tiene problemas en frenar con faltas cualquier acometida del contrario. Además, tienen muchas alternativas al contragolpe, con una dupla letal en ataque formada por Luis Suárez y Edinson Cavani.

En el Mundial, las tarjetas sólo se limpian al llegar a semifinales

Se espera por tanto un partido duro, con el juego trabado y sobre todo con bastantes faltas. Uruguay ha cometido 33 infracciones en lo que se lleva de Mundial (a razón de 11 por partido). Un escenario complicado de lidiar para los lusos sobre todo cuando los charrúas sólo tienen a un apercibido, Rodrigo Betancur. La línea defensiva del cuadro sudamericano no ha visto ninguna tarjeta y podrán jugar más liberados.

De los cinco apercibidos en la Seleção, todo apunta a que dos serán titulares al 100% con el riesgo de ser sancionados. La presencia de Cristiano Ronaldo en el once es indiscutible y la lógica hace pensar que Raphãel Guerreiro también estará. Con los otros tres jugadores comienzan las dudas. La titularidad de Adrien Silva está condicionada al estado de forma de João Moutinho. El centrocampista del Mónaco no salió de inicio contra Irán aquejado de unas molestias, aunque se prevé que llegue al partido contra Uruguay.

El caso de Ricardo Quaresma es el de arriesgarse o ser prudente. El extremo del Besiktas comenzó siendo suplente, pero las malas actuaciones de Bernardo Silva hicieron que Fernando Santos apostara por él. No falló, anotando el gol que metió a Portugal en octavos contra Irán. Las dudas sobre su presencia en el once estarán hasta última hora.

Quizás el amonestado con el que habrá menos problemas es Bruno Fernandes. Si no tuviera esa tarjeta amarilla tendría bastantes posibilidades de ser titular, pero al estar apercibido todo apunta a que su lugar en el once lo ocupará João Mário.