Inglaterra vs Bélgica: puntuaciones de Inglaterra en la tercera jornada del grupo G

Inglaterra perdió su primer partido en el Mundial de Rusia frente a Bélgica en el último encuentro de la fase de grupos, en el que los belgas se llevaron los tres puntos gracias a un gran gol de Adnan Januzaj, que recibió en banda derecha y con un gran recorte se marchó de Rose con facilidad y puso el balón en la escuadra de la portería de Pickford para hacer el 0-1.

En este encuentro, Gareth Southgate -al igual que Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica- reservó a muchos futbolistas de cara a las rondas eliminatorias que se avecinan, ya que ambos equipos estaban clasificados. Además, el que pasase a octavos como primero de grupo, iría al "lado difícil del cuadro", por lo que el interés por hacerse con los tres puntos disminuyó. Esto se notó en el terreno de juego en la intensidad de los equipos, lo que hizo que en ocasiones, se oyeran pitos en la grada del estadio.

Criterio de puntuación: 0-3 Muy mal / 4 Mal / 5 Regular / 6 Bien / 7 Bastante bien / 8 Muy bien / 9 Fantástico / 10 Excelente / S.C. Sin calificar.

Gareth Southgate

5 | Poco decisivo

El técnico de la Selección de 'Los Tres Leones' no consiguió revertir la situación tras el gol de Hazard. Realizó dos cambios: uno en el descanso por lesión de John Stones y el segundo retirando a Alexander-Arnold por Welbeck haciendo debutar a todos sus futbolistas convocados, a excepción de los dos porteros suplentes.

Jordan Pickford

6 | Poca trascendencia

El portero del Everton no tuvo mucho trabajo durante el partido. Los pocos tiros que recibió los consiguió despejar con facilidad salvo el disparo del gol, en el que no pudo hacer nada ante el zurdazo a la escuadra de Januzaj. En la primera parte, un error junto a Stones casi le cuesta un gol.

John Stones

5 | Dudas

Stones tan solo jugó la primera parte, ya que fue sustituido en el descanso por una sobrecarga. En los 45 minutos que disputó, el central del Manchester City no tuvo mucho trabajo y tuvo un error junto a Pickford que casi les cuesta un gol.

Gary Cahill

6 | Experiencia

El defensa del Chelsea tuvo un partido tranquilo. Cortó correctamente los acercamientos de Bélgica a las inmediaciones del área y corrigió el error de Pickford y Stones despejando un balón sobre la línea de gol.

Phil Jones

6 | Seriedad

El central inglés estuvo correcto todo el partido. No cometió ningún error y el gol encajado no fue por su lado. Las ocasiones de peligro las solventó con claridad.

Alexander-Arnold

7 | Ilusión

El joven lateral del Liverpool debutó en el Mundial con tan solo 19 años en este partido. Jugó de carrilero y consiguió llegar con peligro al área de Courtois.

Danny Rose

5 | Sin relevancia

Rose no tuvo una gran influencia en el encuentro. El lateral del Tottenham no aportó en ataque y en defensa, dejó demasiado espacio a Januzaj en la jugada del gol de Bélgica.

Eric Dier

6 | Pilar en el medio

Otro partido serio del centrocampista del Tottenham. Ha sido el eje del centro del campo de la Selección inglesa a la hora de sacar el balón y en defensa no tuvo demasiado trabajo, ya que los belgas no fueron tan verticales como de costumbre.

Fabian Delph

5 | Desaparecido

Jugó en su posición natural, aunque en esta temporada ha ocupado el puesto de lateral izquierdo en el Manchester City. Delph no tuvo relevancia en el partido y no participó ni en la creación del juego ni en la defensa.

Loftus-Cheek

7 | Progreso

El centrocampista del Crystal Palace fue el centrocampista más participativo en el ataque de los ingleses. Llegó desde segunda línea en algunas ocasiones, pero no pudo materializar las ocasiones.

Marcus Rashford

5 | Desdibujado

Rashford no encontró su sitio en el partido. Jugando con Vardy arriba, no pudo aprovechar sus cualidades, pero tuvo la mejor ocasión de los ingleses en un mano a mano ante Courtois en el que no consiguió hacer gol.

Jamie Vardy

5 | Movilidad

El delantero del Leicester se movió por todo el frente de ataque, cayendo a las bandas, generando espacios y tirando desmarques. Pese a esto, Vardy no pudo abrir el marcador para los suyos.

Harry Maguire

5 | Sencillez

Entró por Stones en el descanso y el defensor del Leicester resolvió el poco trabajo que tuvo con autoridad.

Danny Welbeck

S.C. Debutó en el Mundial.