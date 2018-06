Fellaini renueva con el Manchester United

Google Plus

Especial. Así se puede catalogar la relación de Marouane Fellaini con el Manchester United. El centrocampista belga nunca ha sido un titular indiscutible en el conjunto de Old Trafford, pero siempre ha terminado teniendo cierta repercusión sobre el terreno de juego. Siendo partícipe, generalmente, en los minutos decisivos de los encuentros, Fellaini se ha destacado por ser un héroe en la sombra. Un futbolista de los que rentabiliza sus oportunidades de la mejor manera posible. Quién sabe si ese atributo ha sido determinante a la hora de firmar un nuevo contrato con los Red Devils, pero lo cierto es que ya ha estampado su firma para seguir vinculado con el Manchester United hasta 2020, teniendo, además, la opción de ampliar su contrato una temporada más.

Desde que llegara del Everton en la temporada 2013/2014 previo pago de 32 millones de euros, Fellaini ha logrado sumar 156 partidos con el equipo que ahora dirige José Mourinho. En ellos ha acumulado más de 9.000 minutos, tiempo suficiente para anotar 20 goles y repartir diez asistencias. Su promedio está lejos del que consiguió con los Toffees, cuando logró perforar las redes rivales en 33 ocasiones durante sus 177 partidos, aunque lo que sí se puede cuestionar es si la importancia ha sido similar, pues los tantos de Fellaini han terminado dando una gran cantidad de puntos a los mancunianos. En cuanto al palmarés, el belga ha levantado una FA Cup, una Copa de la Liga, una Community Shield y, a nivel continental, una UEFA Europa League.

"Me gustaría agradecer especialmente a Mourinho por la fe que siempre ha demostrado en mí"

En declaraciones para la página oficial del club, Marouane Fellaini, que está concentrado con la selección belga para el Mundial de Rusia 2018, ha dejado claro que se encuentra “muy feliz” en un club del que se atreve a pronosticar un gran futuro bajo las órdenes de José Mourinho: “Me complace continuar mi viaje como jugador del Manchester United. He tomado esta decisión porque estoy muy feliz aquí, además de que creo que este equipo, bajo José Mourinho, todavía tiene mucho que lograr. Me gustaría agradecer especialmente a Mourinho por la fe que siempre ha demostrado en mí”. Antes de finalizar el comunicado, el equipo de Old Trafford recoge la respuesta de su técnico: “Estoy muy feliz de que se quede con nosotros. Siempre creí en su deseo de estar en el club y estoy encantado de que haya firmado un nuevo contrato”.