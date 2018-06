Tabárez: "Nos enfrentamos al campeón de Europa, será complicado pasar"

Google Plus

Óscar Washington Tabárez el seleccionador de Uruguay preve el partido de octavos de final complejo y peligroso contra Portugal mañana a las 20:00 horas en el Estadio Fisht de Sochi.

Las aspiraciones y posibilidades de "La Celeste" pasa por frenar a un "bicho" dentro del área y uno de los mejores jugadores del mundo, máximo goleador de su selección y compitiendo con Harry Kane por el pichichi, no es otro que Cristiano Ronaldo, la referencia ofensiva lusa. Tabárez confirma su idea de frenarle "en bloque" en lugar de poner marcaje al hombre. Sobre el astro portugués el seleccionador sólo tiene elogios y le respeta por su historia y rendimiento en los últimos años: "Está en la élite de los mejores delanteros del mundo, pero vamos a plantear un partido como bloque, ante un rival, que es Portugal, no nos centraremos sólo en un jugador", avisó Tabárez.

Eliminatoria abierta y que se decidirá en pequeños detalles

El partido será igualado y se decidirá en quién esté más acertado de cara a gol y marque el primero, porque ambas apuestan por una defensa sólida y jugar a las contras. Tabárez habla sobre las claves del enfrentamiento contra Portugal: "Portugal es el campeón de Europa y han formado un gran equipo. Nunca pienso como será un partido antes de disputarlo, porque puede pasar de todo. Llegamos muy bien preparados al encuentro, pero no es fácil ganar en el Mundial y el rival tiene mucha calidad", explicó Tabárez.

Respecto a las bajas el seleccionador confirmó el alta de Giménez, posiblemente una de las notas positivas para el once: "Están a disposición los 23 jugadores. Están todos a buen nivel desde el punto de vista físico y anímico", resaltó. Por último, Tabárez a pesar del planteamiento táctico conservador de ambos no ve un partido aburrido sino todo lo contrario "creo que el espectáculo será atractivo, porque están enfrente dos selecciones con jugadores de calidad. De todas formas lo importante es pasar a cuartos, no jugar bien o mal", finalizó la rueda de prensa.