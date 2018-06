Francia vs Argentina en vivo y en directo online en Mundial 2018

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Francia vs Argentina en vivo, perteneciente a los octavos de final del Mundial Rusia 2018. El encuentro tendrá lugar en el Kazán Arena a partir de las 16:00 horas (15:00 en Canarias)

La última vez que Francia y Argentina se vieron las caras fue en un encuentro amistoso en 2009. Tuvo lugar en el Stade Vélodrome de Marsella y la victoria fue para la Albiceleste (0-2). Jonás Gutiérrez y Leo Messi pusieron los goles para el cuadro sudamericano.

Fotografía: Jean Catuffe // Getty Images

El colegiado encargado de dirigir este Francia vs Argentina en vivo será el iraní Alireza Faghani. Internacional por la FIFA desde 2008, en este Mundial ha dirigido el Alemania 0-1 México y el Serbia 0-2 Brasil. Es uno de los árbitros más importantes dentro de la AFC.

Fotografía: FIFA

El recinto que albergará este Francia vs Argentina en vivo será el Kazán Arena. Inaugurado en 2013, tiene capacidad para 45.500 espectadores y en él ya se han disputado cuatro partidos de esta Copa del Mundo: Francia 2-1 Australia, Irán 0-1 España, Polonia 0-3 Colombia y Corea del Sur 2-0 Alemania.

Atentos en el partido Francia vs Argentina en vivo a: Lionel Messi en Argentina. Un gol suyo metió a la Albiceleste en estos octavos de final y todo el país se encomienda la magia de uno de los mejores futbolistas de la historia. Si tiene su día, Francia lo puede pagar caro.

Atentos en el partido Francia vs Argentina en vivo a: Antoine Griezmann en Francia. Con su futuro ya decidido, el delantero del Atlético de Madrid es la gran referencia del conjunto galo. Sólo ha conseguido anotar en el Mundial de penalti, así que tendrá hambre de gol.

Fotografía: Quality Sport Images // Getty Images

Por su parte, Jorge Sampaoli (Argentina), ha advertido que la Albiceleste saldrá al partido sin ningún tipo de miedo por su rival: "Argentina va a salir con el cuchillo entre los dientes. Estamos muy confiados en la capacidad y la preparación que tuvimos. Mañana Argentina tiene una gran fortaleza anímica que le permitirá encarar el partido con mucha decisión en aspectos futbolísticos y con mucho corazón", afirmaba el entrenador.

Fotografía: Chris Brunskill // Getty Images

En sala de prensa Didier Deschamps (Francia) no ha dudado en alabar las virtudes de la Albiceleste: "Argentina no sólo es Messi. Es un equipo muy experimentado, con jugadores con gran recorrido, como (Javier) Mascherano, acostumbrados a jugar en un Mundial. Nuestra selección es joven y lo que digo no es una excusa, sino una realidad. Aunque eso no impide que podamos ser competitivos y que vayamos a hacer las cosas bien", declaró el técnico galo.

La última vez que se vieron las caras en la Copa del Mundo fue precisamente en Argentina, en 1978. Coincidieron en la fase de grupos y el triunfo fue para la Albiceleste (2-1). Daniel Passarella y Leopoldo Luque pusieron los goles para la anfitriona; Michel Platini hizo el tanto para Francia.

Mirando las estadísticas, Argentina parte con una pequeña ventaja. La sudamericanos y galos se han visto las caras en once ocasiones y el balance favorece a la Albiceleste: seis victorias, tres empates y dos derrotas.

En ese encuentro decisivo, Argentina sufrió para ganar a Nigeria (2-1). Messi adelantó a los suyos, pero nada más empezar la segunda parte, Victor Mosses empató para los africanos. Al final, un tanto prácticamente sobre la bocina de Marcos Rojo certificó el pase de la Albiceleste a octavos.

Por otro lado, Argentina llega a este partido con tantas ilusiones como dudas. La Albiceleste se clasificó in extremis para octavos después de un agónico partido contra Nigeria. Hasta el momento, el cuadro sudamericano ha obtenido una victoria, un empate y una derrota en los tres partidos que ha disputado.

En su último partido, Francia no pasó del empate contra Dinamarca en uno de los partidos con menos emoción del torneo (0-0). A los galos le valían las tablas para ser primeros de grupo, mientras que a los daneses le servía para meterse en octavos.

Partido absolutamente clave el que afronta Francia. Una de las candidatas a hacerse con el Mundial, en la fase de grupos ha obtenido más puntos que juego. Invictas, les bleus consiguieron siete puntos, con un balance de dos victorias y un empate.