Didier Deschamps: “Argentina no sólo es Messi”

Posiblemente antes del inicio del Mundial Rusia 2018 no se hubiese podido imaginar un cruce entre Francia y Argentina, no obstante, ambas selecciones darán apertura a los Octavos de Final dentro de unas horas.

Previo al enfrentamiento, Didier Deschamps declaró que es muy difícil parar al 10 argentino, recalcando que es uno de los mejores jugadores de este certamen: "Messi es Messi. Miren sus estadísticas: 65 goles en 127 partidos. No se puede neutralizar. Sabemos perfectamente que con nada Messi hace la diferencia y te gana el partido. Él tiene una visión diferente y trae soluciones para sus equipos. No solamente ocurre acá sino también en el Barcelona".

Asimismo, el director técnico francés reconoció que la albiceleste no sólo es Messi y que, pese al bajo rendimiento colectivo que ha tenido el país sudamericano en el Mundial, deberán de tener cuidado con otras piezas importantes: "Argentina no sólo es Messi. Es un equipo muy experimentado, con jugadores con gran recorrido, como Javier Mascherano, acostumbrado a jugar en mundiales. Nuestra selección es joven y lo que digo no es una excusa, sino una realidad, aunque eso no impide que podamos ser competitivos y que vayamos a hacer las cosas bien"

De igual forma, el estratega galo destacó la importancia de la garra y pasión de los equipos de América del Sur, especialmente de la albiceleste: "Argentina tiene esa mentalidad, ese temperamento especial de los equipos sudamericanos. Por supuesto gozarán de un apoyo popular que les dará energía. Son un equipo guerrero, son luchadores. Es un tipo de fútbol al que ya nos hemos enfrentado y que es muy típico de ellos”.

Por último, Deschamps le restó importancia al duelo contra Argentina, asegurando que no será el más importante de su trayectoria como director técnico de Francia: "Hace casi seis años que soy el técnico de Francia y en ese tiempo llegamos a unos cuartos de final de un Mundial y a una final de la Eurocopa. El de mañana será un partido muy bonito, pero no el más importante. Todos los encuentros son un desafío y el nivel lo marcan los resultados, que es lo que de verdad cuenta", finalizó el estratega.

El ganador de esta llave estará enfrentando al vencedor del Uruguay contra Portugal el próximo viernes, en lo que corresponderá a la ronda de Cuartos de Final.