Mejor jugador Grupo G: Eden Hazard

El ritmo vehemente que lleva este Mundial no se contagió en el Grupo G. Muchos goles y poca emoción han caracterizado unos enfrentamientos ciertamente desequilibrados que se resolvieron en la segunda jornada. La hegemonía de Bélgica e Inglaterra sobre el campo ha sido más que notable, siendo ambos equipos de los más goleadores del torneo. Túnez y Panamá se mostraron indefensos ante dos selecciones con jugadores de alto nivel que no perdonan arriba. Pese a no despuntar como grupo, jugadores como Khazri o Baloy fueron nombres propios en sus respectivos equipos.

Entre los dos primeros, separados por 3 puntos tras la victoria por la mínima de Bélgica, relucieron una gran cantidad de jugadores. Kane y Lukaku fueron los encargados de servir los goles y, por lo tanto, ser máximos candidatos a la bota de oro. Stones, Januzaj o Trippier también han sonado fuerte por sus grandes actuaciones. Sin embargo, el que se lleva todos los focos por su determinación en el juego es Eden Hazard, la base de la estructura belga.

Roberto Martínez es conocedor de la valía de su jugador por excelencia. Como se pudo ver contra Panamá, Bélgica puede llegar a ser una selección muy lenta y previsible debido a la ralentización del juego cuando el equipo rival se encierra atrás. Uno de los motivos por los que Radja Nainggolan no se encuentra en Rusia es este. Para ello, la solución siempre se encuentra en las botas de Eden. Capaz de ofrecerse y conducir sin oposición alguna para contagiar a sus compañeros de un mayor ritmo. Este hecho es esencial, ya que jugadores como Mertens, Yannick Carrasco, De Bruyne o Batshuayi necesitan espacios para desprender su fútbol. La tarea no es nada sencilla y cuando falla los diablos rojos se convierten en un conjunto de individualidades complejo de unir.

Ante Túnez certificó el jugador que es. Su actuación fue semejante que ante Panamá, pero le añadió un par de goles. De ser regular en este Mundial puede llegar a convertirse en el mejor jugador de la competición. Ahora mismo está en la lucha por él. El doblete ante los tunecinos fue la guinda a una nueva obra de arte. El primero llego desde los 11 metros para estrenar el marcador en lo que sería una goleada para adquirir el pase a octavos de final. En el segundo demostró su sangre fría al sentar a Ben Mustapha y mandar el balón al fondo de las mallas.

Celebración de Bélgica tras anotar ante Túnez | Foto: FIFA

En la primera victoria ante Panamá se le puede achacar como el culpable de ello. Pese a que el resultado imprevisiblemente no podía ser otro, la actuación del futbolista del Chelsea mostró los galones del guía belga, el cual puede ser determinante en la siguiente ronda ante Japón. Frente al combinado nipón puede ser una bomba de relojería. Ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para resolver partidos él solo. Recibiendo entre líneas puede ser letal para los japoneses desordenando su portentosa medular, que según las circunstancias del encuentro deja un amplio espacio entre los interiores y los centrales. La especialidad de Hazard es esa, comience situado en la banda o no siempre tiende a caer hacia posiciones de interior, generando espacios así para los extremos y para el mismo. Pero, el belga es muy imprevisible y, ya sea a bien o a mal, siempre sorprende.

Bélgica se ha situado entre una de las favoritas a llevarse el título y, antes de que nada ocurriese, Hazard avisó: “Somos uno de los 3 candidatos más fuertes para ganar el mundial. Tenemos un equipo increíble”. A día de hoy, son muchos los que sitúan a Bélgica en un hipotética final. Sin embargo, su camino no será ni mucho menos sencillo con selecciones como Brasil, Francia, Argentina o Uruguay.