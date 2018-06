Kylian Mbappé: "Logramos hacer un partido completo"

Tras la gran victoria cosechada en octavos frente Argentina, Kylian Mbappé dejó unas declaraciones después de ser condecorado como mejor jugador del partido. En ellas, explicó sus sensaciones tras una de las mejores actuaciones individuales del Mundial y como se va a seguir esforzando en los siguientes partidos.

“Estamos felices. En lo personal me he sentido bien. Desde el primer momento, pensamos que juntos podríamos hacer cosas grandes. Logramos hacer un partido completo” declaró el jugador del PSG.

Además, recalcó la importancia de la preparación para el siguiente partido y no se dejó influenciar por los elogios sobre su actuación: “Disfrutaremos y nos prepararemos para los próximos partidos. Es halagador, pero esta actuación no va a detener mi trabajo. Siempre dije que la Copa del Mundo es un sueño para mí, es la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer”.

También habló Blaise Matuidi centrando su discurso en la amarilla recibida durante en partido, que le impedirá disputar los cuartos de final. “Ellos harán el trabajo” sentenció sobre su ausencia en el siguiente choque. Además, mostraba su enfado por la amarilla vista, que a sus ojos no era justa: “Ni siquiera hablo con el árbitro, no lo entendí. Estaba llamando a Otamendi y no entendía por qué me había sacado tarjeta. No sé lo que pensó. Estoy muy decepcionado con ello.”

"Creo que desde el comienzo del torneo, vivimos muy bien juntos. Por ejemplo, en el entrenamiento, siempre hay mucha alegría. Hay un ambiente agradable en el grupo y lo vimos esta noche en un gran partido.” Manifestó Matuidi acerca del buen ambiente que se respira en el combinado francés.

Por su parte. Hugo Lloris capitán de Francia analizó con mayor profundidad el partido de su equipo: “Tuvimos que elevar nuestro nivel y mostrar mucha atención en momentos importantes. Todos tomaron responsabilidades. Después del gol de Agüero se nos pasaron muchas cosas por la cabeza. Aunque pudimos ser sólidos en momentos importantes, el oponente era muy fuerte.”

También alabó la actuación de dos de los jugadores más destacados en el partido. Sobre Mbape comentó: “Espero que su actuación nos haga conscientes del potencial que tenemos. Se ha revelado aún más a los ojos de todo el mundo. Sobre Pavard, autor de uno de los goles del Mundial afirmó: “Sabía que él podía hacer eso, ya lo había puesto en práctica en los entrenamientos”.

Precisamente, Pavard analizó su golazo que significaba el empate a dos y el comienzo de la remontada: “Todavía estoy emocionado. Ya había puesto gotas en el entrenamiento,. Estoy muy feliz por mí y por todos los franceses”. Además describió cómo fue su celebración: “Corrí a todas partes, no sabía qué hacer. Es una recompensa por todo el trabajo que he hecho. Lo disfrutaremos como un equipo.”

Pavard celebrando su gol. |Fuente: FIFA.com

Lucas Hernandez, otro jugador que tuvo una gran actuación tanto en defensa como en ataque, expreso estar feliz por haber ganado y por la clasificación, añadiendo que no puede haber mejor debut con su país que llegar lejos en un Mundial:

“Todo fue muy rápido para mí. Hace unos meses, ni siquiera me imaginaba estar en el equipo de Francia, y hoy, estoy allí y lo sostengo. Estoy muy feliz y conmovido de poder representar a Francia en el campo y dar todo por ella.”.

Por último habló Tolisso, que presumiblemente será titular en el encuentro de cuartos de final debido a la sanción de Matuidi. Al ser preguntado por su inclusión en el once en el siguiente partido declaró: “Si voy a jugar, si no voy a jugar, será el entrenador quien decida.” Finalmente expresó sus sensaciones por llegar lejos en el Mundial: “Acabamos de clasificar y disfrutaremos de este buen momento. Clasificar a cuartos es hermoso. Después de eso, creo que la clasificación para las semifinales es aún más hermosa”.