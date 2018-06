Cherchésov: "Es un partido de vida o muerte"

Google Plus

España y Rusia se medirán en los octavos de final del Mundial de Rusia el prróximo domingo 1 de julio en el estadio de Luzhniki a las 16:00 (hora española). España se mide a la anfitriona y las estadísticas no están de cara a los de Hierro ya que nunca han logrado vencer a la anfitriona de un Mundial o una Eurocopa.

Ambas selecciones se midieron en un amistoso el 14 de noviembre de 2017 y el resultado fue de 3-3. Stanislav Chechésov habló sobre aquel encuentro y dijo que "o pude tener los jugadores con los que quería contar y tuve que hacer cambios. Hemos pasado los escollos, hemos tenido un cierto éxito". Cuando se enfrentaron, el seleccionador español era Julen Lopetegui. En el día de mañana, en el banquillo español estará sentado Fernando Hierro. Sobre esto, el técnico ruso habló: "España perdió a su entrenador no sé muy bien por qué, he leído mucho en la prensa. No sé a quién creer, tendrán que preguntarle al entrenador".

España es la gran favorita y eso hace que los rusos tengan una cierta presión pero, además, ser la selección local le añade aún más presión. Cherchésov cree que "es un partido de vida o muerte, sólo uno seguirá a cuartos. Además añadió: "Usted usó la palabra presión pero no es presión, hay una responsabilidad para ambos equipos porque si pierdes te quedas fuera. Es como un examen, lo que escribas sobre el papel el profesor lo puntuará y no lo puedes cambiar".

El seleccionador ruso comentó cómo van a intentar vencer a España en las jugadas a balón parado, donde los de Hierro tienen un gran poderío con gente como Costa, Ramos o Piqué: "Son distintos matices. Vamos a estudiar cuestiones teóricas esta noche. Analizamos al rival. Vamos a ver qué matices podemos aplicar para llegar a la victoria. Antes del Mundial se marcaba mucho contra España y ahora están concediendo goles de otra forma y mi cuerpo técnico y yo sabemos de esto".

Ambos seleccionadores se enfrentaron como jugadores en el mismo estadio y sobre ello comentaba Cherchésov: "En aquel momento los equipos españoles eran los favoritos, pero en Rusia se dice que cualquiera puede llegar a ser Dios si trabaja duro. Hierro era un gran jugador y ahora es un gran entrenador. En aquel momento en el Luzhniki conseguimos ganar y esta vez podemos repetir ese éxito".

Para acabar la rueda de prensa, el técnico ruso habló sobre el estilo de juego de la selección española, basado en la posesión del balón: "Si estudiamos la estadística España siempre tiene más posesión que los rivales. Esto lo hemos sentido al jugar contra ellos. Tenemos que encontrar nuestras oportunidades y desarrollar nuestra estrategia. Espero que esto funcione".