Javier Mascherano: “A partir de ahora seré un hincha más”

Se culminó el Mundial Rusia 2018 para Argentina en la que no pudieron tener una gran actuación, pese a avanzar a octavos de final de forma dramática, se vieron superados en el terreno de juego contra Francia al caer con la frente en alto cuatro por tres.

Al término del partido, Javier Mascherano comentó que hicieron todo lo posible para poder conseguir la victoria, sin embargo, no les alcanzó: “Se terminó toda esta historia y creo que lo dimos todo hasta el final en un partido muy loco, donde no empezamos bien, pero nos recuperamos y le dimos vuelta, aunque el empate de ellos nos hizo muchísimo daño, por lo que nos costó levantarnos. Creo que dimos todo hasta el final”.

No sólo se acabó el Mundial para Argentina, sino que para Javier Mascherano se convirtió en el último encuentro con su país, ya que se retirará de la selección: “En lo personal, a partir de ahora seré un hincha más de la Selección Argentina. Se acabó”.

Por otro lado, el futbolista comentó que no deben reclamarse nada porque lo dieron todo en la cancha, enfatizando que el empate a dos les cayó muy mal anímicamente: “El fútbol es así, lo teníamos relativamente controlado y hacen un gol de otro partido y cuesta levantarse porque Francia es un equipo muy bueno, lógicamente. Pero dimos todo hasta el final, no tenemos nada que reprocharnos y cuando no tienes nada para reprocharte, ya está y hay que aceptar que hay rivales mejores y listo”.

En última instancia, el ‘jefecito’ le deseó mucha suerte a sus compañeros en las futuras competiciones: “Ojalá en el futuro estos chicos puedan lograr algo”, culminó Mascherano.

Argentina cayó derrotada en el duelo correspondiente a los octavos de final por tan sólo un gol ante la selección francesa, disputado en el Kazán Arena.