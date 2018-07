Chicago Fire y el punto de cordura necesario

Google Plus

New York City

New York City: Johnson; Tinnerholm, Ibeagha, Callens, Sweat (Lewis, min. 75); Ring, Ofori, Tajouri-Shradi, Morález, Medina (McNamara, min. 90+1); Berget.

Si algo garantiza la Major League Soccer es espectáculo en cada partido. Presenciar un encuentro de la liga norteamericana de fútbol, ya sea en directo, a pie de campo, en la grada, o a través del televisor, es sinónimo de goles y diversión. Más aún cuando ambos equipos salen "a tumba abierta", sin miedo a encajar y con ansias de lograr cuantos más tantos mejor. Es entonces cuando los 90 minutos de juego se hacen demasiado cortos. Pura emoción, puro soccer.

Es posible que Veljko Paunovic y Domènec Torrent, técnicos de Chicago Fire y New York City respectivamente, no compartan en absoluto esta filosofía. Y es que, desde que comenzase a rodar el esférico sobre el tapete verde del Toyota Park, ambos equipos dejaron de lado la táctica para ofrecer un fútbol con toque británico. Un ida y vuelta que se acabarían llevándose los locales gracias a los tantos de Nemanja Nikolic, el encargado de abrir la lata, y Aleksandar Katai por partida doble. Para el cuadro celeste, que incluso llegó a ponerse por delante en el electrónico, anotaron Ismael Tajouri-Shradi y Jo Inge Berget. Lo cierto es que la ausencia de David Villa, lesionado en el choque de la semana pasada ante Toronto FC, acabó por decantar la balanza del lado local. Quién sabe que podría haber ocurrido con el ariete asturiano sobre el césped…

Llegar y besar el santo

Ni siquiera se había cumplido el minuto seis de juego cuando Chicago Fire se iba a adelantar en el marcador. La calidad de Dax McCarty entre líneas fue suficiente para filtrar el cuero entre la zaga neoyorkina y dejar a Nikolic completamente solo frente a Sean Johsnson. Con la calma que acostumbra, el delantero húngaro definió por abajo para batir al cancerbero de New York City y anotar su séptima diana del curso.

Imagen: Chicago Fire

Orgullo celeste

Lejos de tirar la toalla, un New York City cargado de bajas sacó a relucir su orgullo para darle "la vuelta a la tortilla" y ponerse por delante antes del descanso. A los 35 minutos, Tajouri-Shradi iba a igualar la contienda con un potente zurdazo desde la frontal del área. Cierto es que Richard Sánchez, el meta local, no estuvo del todo afortunado a la hora de repeler el esférico… Prácticamente en la siguiente jugada, Berget anotó el segundo con un gran testarazo. El nórdico, tan contundente como barbudo, no se anda con chiquitas cuando se trata de marcar goles.

Dos zarpazos que, hasta el momento, eran suficientes para cosechar una nueva victoria. Las tornas, no obstante, se iban a invertir en la segunda mitad.

Imagen: New York City

La hora de Katai

Tras el descanso dio comienzo el show de Katai, uno de los puntas más en forma del campeonato estadounidense. Partiendo desde el costado derecho, el serbio dio todo un recital con su pierna izquierda, anotando dos goles en apenas cinco minutos y siendo un auténtico dolor de muelas para Ben Sweat.

Ya en el tramo final del encuentro, Berget gozó de una buena oportunidad para rescatar un punto. Para lamento de la afición neoyorkina desplazada a Chicago, el remate del '9' se estrelló directamente contra el travesaño de la portería defendida por Sánchez.

Lo que está por venir

Con esta victoria Chicago Fire asciende a la sexta plaza de la Conferencia Este, dos puntos por encima de Montreal Impact y Philadelphia Union, sus rivales directos en la lucha por el PlayOff. Por su parte, el City mantiene la segunda plaza, solo por detrás de un Atlanta United intratable.

La próxima semana el Fire visitará el BC Place, hogar de Vancouver Whitecaps, mientras que New York City deberá afrontar el siempre interesante Hudson River Derby ante los New York Red Bulls.