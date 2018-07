Croacia se apunta a la épica para estar en cuartos de final

Google Plus

La Copa del Mundo es el mayor evento futbolístico en todo el planeta. Son 32 selecciones que, con ilusión, llegan a un país (Rusia en este caso) con el objetivo de hacerse con un trofeo soñado por cualquier jugador que se dedica a este deporte. Es un mes de auténtica locura, con las aficiones hermanadas, y con muchas sorpresas sobre el césped. Este 2018 no está siendo la excepción, pues muchas de las grandes favoritas para reinar han caído.

Alemania (en fase de grupos), Argentina y España (en octavos), se han despedido del Mundial Conscientes de la oportunidad que supone estar en unos octavos de final (cuartos en caso de pasar), Croacia y Dinamarca afrontaban la primera de las tres eliminatorias con destino a la final de esta competición. En fase de grupos los croatas fueron muy superiores a todos sus rivales, consiguiendo la primera posición con ninguna derrota. Dinamarca dejó más dudas pero finalmente pudo amarrar una segunda posición que le permitió llegar a esta gran cita.

Sin grandes cambios en las alineaciones, los dos combinados nacionales salían al terreno de juego con la clara intención de llevarse lo antes posible el partido. En menos de tres minutos se anotaron dos tantos (uno para cada equipo), pero el encuentro fue muy diferente. Croacia quiso dominar en la primera mitad y Dinamarca le comió terreno en la segunda. El choque se fue a la prórroga, pero ninguno de ambos equipos fue capaz de romper el empate. Finalmente, Croacia certificó su pase a los cuartos tras la tanda de penaltis.

Domino croata tras un inicio frenético

Si este podía considerarse el Mundial de las sorpresas, este partido comenzó con una. Dinamarca se avanzaba en el primer minuto de encuentro en un saque de banda que remató Jorgensen tras un fallo defensivo en la defensa croata. En la siguiente jugada, que fue la primera de ataque de Croacia, Mandzukic empataba después de que los daneses erraran también atrás.

Jorgensen sorprendió con un tanto en el primer minuto de partido | Foto: FIFA

En los tres primeros minutos hubo tanto de Dinamarca y reacción de Croacia Después del inicio frenético, los chicos de Dalic se hicieron con el esférico, dibujando un guión más parecido a lo que se esperaba antes de iniciar el encuentro. Los nórdicos, igual que en fase de grupos, replegaron atrás cuando su rival tenía el control, para salir con más agresividad cuando este cambiaba de dueño.

Mandzukic empató el encuentro poco tiempo después del primer gol danés | Foto: FIFA

En el minuto 20 de partido hubo una caída de Mandzukic dentro del área, que el colegiado no apreció. El VAR tampoco estimó penalti, por lo que ambos equipos siguieron jugando. Los fieros estaban siendo muy superiores pero los daneses no estaban por la labor de ceder ni un palmo de terreno. Eriksen probó un disparo desde fuera del área pero atrapó Subasic sin ningún problema. Siguió el peligro de los visitantes, pero el guardameta croata sacó una mano providencial para mantener las esperanzas de los suyos.

Una pérdida de Dinamarca en la salida de balón propició una doble ocasión para Croacia, que vio como Schmeichel era capaz de rechazarlas. El partido entró entonces en una fase de ligero descontrol, con ambas selecciones creando peligro. Pese a ello, los ajedrezados terminaron la primera mitad con la sensación de superioridad que habían tenido minutos atrás, solamente cortada por un disparo de Eriksen que se estalló en la cruceta.

Ambas selecciones optan por conservar

Dinamarca salió al verde con la entrada de Schöne por Christensen, buscando un fútbol más ofensivo en detrimento del trabajo defensivo que aporta el central del Chelsea. Por su parte, Croacia salió con la idea de controlar el partido a través de la posesión, igual que intentó hacer durante los primeros cuarenta y cinco minutos, con más o menos éxito.

Dinamarca fue acomodándose poco a poco al partido | Foto: FIFA

Dinamarca salió más convencida al verde que Croacia en la segunda mitad Los daneses, conscientes del peligro que tenía su rival, decidieron adelantar las líneas, aunque sin irse al ataque. La defensa iba a ser su principal baza para intentar ganar el partido. Además, quiso discutirle el dominio del balón a los croatas, que no llegaban al área visitante, confirmando que habían bajado sus prestaciones respecto al primer tiempo.

Perisic intentó romper la monotonía nórdica con una acción individual por la izquierda que se marchó a saque de esquina. Croacia pareció volver a encontrarse y se hizo de nuevo con la posesión, aunque con pocas acciones peligrosas. Poco a poco, ambos equipos fueron asumiendo menos riesgos, conscientes de que cualquier concesión podría convertirse en una eliminación para nada deseada.

Croacia despertó hacia el final, pero el partido se fue a la prórroga | Foto: FIFA

Los pupilos de Dalic despertaron a quince minutos del final, con una doble ocasión que consiguió despejar Dinamarca. Pese a ello, no se rompió la hegemonía en el marcador, que continuaba con el 1-1. Todo presagiaba que el encuentro se iba a ir a la prórroga, como finalmente ocurrió.

Los once metros dictan sentencia

El conservadurismo de ambos equipos les llevó a disputar la media hora adicional. Dinamarca se mostró reticente a ir a los penaltis y así lo demostró con un acoso constante sobre la portería de Croacia, que se reveló e intentó ir a por el partido cuando quedaban pocos minutos para que finalizara la primera parte de la prórroga. Muy destacado Schmeichel, que en el 103 sacó una mano providencial para evitar el segundo tanto que hubiese dejado a los daneses fuera del Mundial.

Schmeichel atajó un penalti a Modric en el minuto 115 La segunda parte fue un calco de cómo finalizó la primera, con un cuadro croata que propuso más para llevarse el encuentro. No obstante, no hizo lo suficiente para llevarse el partido. Pese a ello, dispuso de un penalti en el minuto 115, que Schmeichel atajó a Modric con mucha seguridad. Dinamarca seguía viva gracias a su guardameta. El choque se iba a los once metros.

Fue una tanda de penaltis muy intensa, con ambos porteros a un gran nivel. Tras diez lanzamientos desde la pena máxima, Rakitic marcó el último para poner a su selección en los cuartos de final de la Copa del Mundo. En el horizonte ya espera Rusia, mientras que Dinamarca se despide del torneo con la cabeza bien alta.