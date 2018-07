Tite: "Jugarán los mismos del otro día, con Filipe Luis"

El entrenador de la selección brasileña salió a rueda de prensa para comentar el partido frente a México. Las preguntas de los periodistas se centraron en tres puntos calientes e importantes sobre el futuro de la selección sudamericana.

"Jugarán los mismos del otro día, con Filipe Luis"

Tras el cambio obligado que tuvo que efectuar Tite en el partido anterior por la lesión de Marcelo, el míster ha tenido que responder a las insistentes preguntas sobre la posible participación del lateral del Real Madrid. "Está muy comprometido con el equipo. He hablado con el preparador físico y con el cuerpo médico y la realidad es que está para jugar 45 o sesenta minutos, pero no más".

Ante esta situación, tanto Tite como el cuerpo médico han llegado a una conclusión y no harán uso de Marcelo frente a México. "Pero no queremos arriesgar, porque, además, puede ser un partido de 120 minutos". Para zanjar el tema, confirmó el once que sacaría frente a la selección mexicana. "Jugarán los mismos del otro día, con Filipe Luis". Dicha declaración ha sorprendido, y bastante, ya que se preveía la salida de Fagner del once. "Fagner es muy bueno en el uno contra uno. Ha jugado muy bien, hizo dos partidos muy buenos".

"Creo que ha jugado mucho y al mismo nivel que antes".

Otro punto importante era Neymar, que parece no estar a su mejor nivel y sobre el que Tite tuvo que responder varias preguntas. "Él ha jugado mucho y ha pagado un precio alto para recuperar su nivel. Creo que ha jugado mucho y al mismo nivel que antes".

Finalmente, quiso hacer referencia a su rival de octavos, un rival que pese a haber sufrido para clasificarse tiene ganas de hacer una buena participación en el Mundial: "México es un equipo muy equilibrado".