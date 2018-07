Bélgica parte con ventaja ante Japón

Google Plus

Los caminos de Bélgica y Japón se han cruzado en este Mundial de Rusia. Uno de los ocho enfrentamientos que se disputarán para determinar qué selecciones lucharán por entrar en la pugna por un boleto hacia la final. No es la primera vez que belgas y japoneses llegan a los octavos de final, a pesar de que uno lo ha hecho en más ocasiones que el otro. El combinado europeo ha disputado un total de ocho veces una eliminatoria de octavos, siendo cuatro de ellas con el nuevo formato de 64 equipos implementado. Mientras que los asiáticos se encuentran ante su tercera participación en dicha fase.

Cierta inexperiencia japonesa

Si es verdad que su andadura en los mundiales comenzó en 1998 y no han contado con las mismas oportunidades que muchas naciones. Su primer paso lo dieron en 2002, en su propia casa. Precisamente, en su grupo se encontraba Bélgica y ambas selecciones pasaron de fase de grupos. No obstante, una derrota por la mínima ante Turquía dejaría fuera a la selección japonesa. Ocho años después, en Sudáfrica se repitió la misma historia. En octavos de final se cruzaron esta vez con Paraguay, frente a la cual no fueron capaces de pasar del empate sin goles. Los penaltis definirían la eliminatoria con victoria paraguaya.

Esta vez es Bélgica la que se interpone en su camino. A priori, la dificultad es mayor a la que se encontraron años atrás. También es verdad que cuenta con un equipo plagado de grandes promesas que imparten un gran juego. Podría ser la primera ocasión en la que Japón avanzase de octavos de final, algo histórico para el país.

La experiencia belga

La historia de Bélgica es completamente diferente. Participando en la competición desde su inauguración, teniendo años de sequía de por medio, ha gozado de mayores oportunidades para cuajar buenas actuaciones. En 1934 y 1938 cayó precisamente en octavos de final. Alemania y Francia, respectivamente, fueron los encargados de frustrarle el camino. Su mejor año sería 1986. En aquel Mundial, Argentina, futura campeona, evitó que los belgas se plantasen en la final con un contundente 2-0.

Con el mal sabor de boca volverían a la próxima edición -en la que ya participarían un mayor número de equipos- tratando de redimirse, pero Inglaterra les eliminaría por la mínima. 1994 sería el año en el que confirmarían sus grandes dificultados para pasar de octavos de final. Una vez más, Alemania se interpondría en su camino. En el Mundial 2002 sería Brasil la encargada de volver a cerrar las puertas al conjunto belga en octavos de final. Pero la cosa no quedaría así y en 2014 darían un paso hacia delante. Dejando a Estados Unidos atrás, Argentina sería la encargada de echarles en cuartos de final.

A día de hoy, se encuentran a un paso de volver a contar con la oportunidad de hacerse un hueco entre los mejores. En caso de superar a Japón, Brasil o México sería su rival en cuartos de final. Bélgica aspira a una hipotética final y oscila entre los favoritos a levantar el trofeo más valioso en cuanto a nivel futbolístico se refiere.