Age Hareide: "Lo siento por todo el equipo, así es la brutalidad del fútbol"

Google Plus

Dinamarca igualó 1-1 ante Croacia en ayer Nizhni Nóvgorod , cayó 3-2 en la tanda de penaltis y se despidió de la Copa del Mundo Rusia 2018. La selección danesa no tuvo fortuna y quedó entre las 16 mejores, Age Hareide se mostró un poco apenado tras la eliminación e insistió que sus dirigidos aún no han alcanzado el pico de rendimiento y cuando se le preguntó sobre las sensaciones que le dejó el duelo de los Octavos de final fue directo: "Nuestros tres mejores jugadores que ejecutaron los penaltis erraron, lo siento por todo el equipo y por Schmeichel, así es la brutalidad del fútbol. Aunque una diferencia cuando se ejecutan en los entrenamientos, es distinto puesto que no hay presión y el escenario cambia".

El experimentado seleccionador noruego se deshizo en elogios para los croatas, juegan bien de contragolpe y tiene buenos jugadores como Luka Modric e Ivan Rakitic. También insistió que los escandinavos anularon en algunos momentos a su rival en el mano a mano: "Estoy orgulloso del partido que hicimos frente a Croacia, ellos han ganado todos sus encuentros desde la fase grupos y me voy contento con todo lo que mostramos. Generamos ocasiones, Eriksen tuvo una clara que pasó cerca del travesaño".

Age Hareide aplaudiendo tras la tanda de penaltis | Foto: Getty Images

Dinamarca por tercera vez accedió a la segunda ronda, competirá en el grupo 4 de la Liga B en la Liga de Naciones de la UEFA. Gales y República de Irlanda serán sus respectivos rivales. El combinado europeo afrontará nuevos desafíos, la clasificación para la Eurocopa 2020 iniciará en marzo del próximo año y el sorteo se celebrará el domingo 2 de diciembre en Dublín. Todas las partes involucradas sienten que el momento idóneo para seguir afianzándose con nuevas certezas.

¿La selección danesa tuvo un buen papel en territorio ruso? Tras la ausencia en la Eurocopa Francia 2016 apostó por la combinación entre juventud y experiencia. Así que habrá que prepararse para el próximo ciclo competitivo.