La canarinha es cada vez más favorita

Google Plus

La penúltima jornada de octavos de final deparaba un encuentro de máxima expectación entre dos de las mejores selecciones en la fase de grupos. Brasil, clara favorita para hacerse con el Mundial, se medía a la sorprendente México, que consiguió una victoria inesperada ante Alemania en el primer partido y que pasó como segunda de grupo 'in extremis'. El Samara Arena se preparaba para vivir el espectáculo que iban a brindar dos selecciones atrevidas, que iban a por el pase a los cuartos de final.

Marcelo, Danilo y Douglas Costa fueron baja por lesión mientras que Héctor Moreno cumplía sanción La canarinha salió con toda la pólvora disponible. Tite volvió a apostar por un 4-3-3 con Coutinho como interior, fórmula que vino utilizando en los anteriores partidos (con buenos resultados). El futbolista azulgrana está cuajando un Copa del Mundo muy bueno, a expensas de que Neymar recupere su mejor nivel. Douglas Costa, Marcelo y Danilo no entraron en la lista por lesión. México, por su parte, presentaba una alineación con un cambio destacado, la titularidad de Rafa Márquez en detrimento de Miguel Layún. Tampoco contaban con Héctor Moreno, que cumplía sanción, y en su lugar entraba Hugo Ayala.

La selección mexicana puso en apuros a su rival durante la primera parte del partido. El planteamiento de Osorio sorprendió a la canarinha, que tiró de galones para clasificarse a cuartos de final. Actuación destacada de Neymar, que volvió a reencontrarse con el gol (y una asistencia). Gran encuentro también de Willian.

México sorprende con atrevimiento

Si alguien pensaba que México se iba a agazapar ante la selección que más Copas del Mundo ha levantado, estaba muy equivocando. Los pupilos de Osorio salieron al encuentro con la intención de avanzarse lo antes posible. Brasil, sorprendida ante la puesta en escena de su rival, intentó contener el esférico lo antes posible, aunque no terminó de retenerlo con claridad. Pese a la dificultad por hacerse con el dominio Neymar probó un disparo lejano que despejó Ochoa a un lateral.

México sorprendió a Brasil con un planteamiento atrevido El encuentro seguía sin tener un dominador claro, aunque los acercamientos de la Tricolor generaban más sensación de peligro. La canarinha estaba teniendo muchos problemas en defensa, viendo como su rival le superaba con extrema facilidad y no encontraban una reacción en ataque, en parte por la vigilancia extrema de Guardado sobre Coutinho, igual que hiciera México con Toni Kroos. Además, los aztecas plantaron la línea de presión muy alta, ahogando a su rival, que no salía cómoda con la pelota.

Brasil estaba sufriendo en exceso, no se encontraba en el campo. Por si fuera poco, México se hizo con el control del esférico, ganándole otra partida a su rival. El planteamiento propuesto por el técnico colombiano estaba siendo excepcional, pero era importante seguir trabajando si no se quería encajar un tanto. Los Neymar, Willian y Coutinho podían aparecer en cualquier momento. De hecho, tras 25 minutos, el futbolista del PSG recortó a Ayala dentro del área, pudiendo anotar el primero de no haber sido por Ochoa, que sacó una mano providencial.

México sorprendió con su planteamiento en la primera mitad | Foto: FIFA

La verdeamarela se creció, protagonizando los mejores minutos desde que iniciaron los octavos. Gabriel Jesus tuvo otra oportunidad al término de la primera mitad, pero despejó la zaga mexicana. Los dos equipos enfilaron el túnel de vestuarios con la sensación de que Brasil se había recuperado de la primera oleada de dominio rival. A México le vino bien el descanso para tratar de romper la hegemonía brasileña e intentar de esta manera atacar de nuevo en los segundos 45 minutos.

Los galones llevan a Brasil a la victoria

La segunda parte comenzó con un cambio táctico de Osorio. El técnico colombiano retiró a Rafa Márquez, dando entrada a Miguel Layún para intentar contener los ataques de Neymar por banda derecha. Por su parte, Brasil generó más peligro, mejorando las sensaciones de la primera mitad. Una mejora que se tradujo en gol de Neymar, que avanzaba a su selección seis minutos después de la reanudación.

Neymar avanzó a Brasil en el minuto 51 de partido México, lejos de bajar la cabeza, intentó conseguir la igualada lo antes posible. La Tricolor subió todas sus líneas para intentar romper las líneas rivales con una acción de velocidad más allá de tres cuartos. No fue únicamente una reacción en el terreno puesto que Jonathan Dos Santos entró al césped sustituyendo a Édson Álvarez, que tenía una amarilla. La intención de este cambio fue aportar un perfil más ofensivo al equipo.

El tanto dio alas a Brasil, que se estaba gustando sobre el césped del Samara Arena, con las apariciones de sus futbolistas más destacados (Neymar, Coutinho, Willian sobretodo). Pese a ello, la canarinha recibió una mala noticia, puesto que Casemiro vio la tarjeta amarilla, perdiéndose así el posible partido de cuartos. Unos cuartos que iban a ser complicados de conseguir, ya que México no estaba por la labor de rendirse, y así lo demostró Carlos Vela con un disparo que tuvo que despejar con contundencia Alisson. Replicó la verdeamarela con un chut de Willian que desvió con mucho acierto Ochoa.

La selección mexicana se lanzó al ataque dejó muchos espacios atrás que pudo aprovechar el combinado sudamericano para crear más peligro. Además, los de Osorio no fueron capaces de aguantar al ritmo que habían propuesto anteriormente, y en una acción en el 88 Firmino marcaba el segundo tanto para Brasil. Los de Tite supieron aguantar con mucha endereza para certificar su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo mientras que México continúa con su maldición de no pasar en octavos.