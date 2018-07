Xhaka: "Si el partido se decide en penaltis, me presentaré voluntario"

Granit Xhaka es junto a su entrenador y Xherdan Shaqiri la imagen de Suiza en este Mundial de Rusia. La imagen de un equipo que cree en llegar lejos a pesar de tener la imagen de una selección de perfil bajo.

En la rueda de prensa que realizó Suecia el domingo, algunos de sus jugadores comentaron la facilidad con la que el jugador del Arsenal ve tarjetas. Es un hecho que la temporada pasada, Granit Xhaka recibió diez tarjetas amarillas en la Premier League, siendo el segundo jugador que más recibió. Aunque lo pero fue que acabó con dos tarjetas rojas, alguna bastante absurda.

Es por este motivo que el jugador sueco Mikael Lustig dijo que cree que puede desestabilizar al centrocampista: “Por supuesto, especialmente si usted ha estado viendo la Premier League sabe por qué tiene un par de tarjetas rojas. Le cuesta mantener la calma y es algo de lo que nos debemos aprovechar”.

Xhaka tomó nota de las declaraciones de su compañero de prefesión y cree que es solo un intento de desestabilizarlo: “Este no es mi primer partido. He estado contigo antes. He oído sobre los comentarios de ayer. No hay problema Solo intentan provocarme”

“Pero me siento seguro. No me afectará”. Xhaka, de 25 años, que ha sido expulsado en su carrera profesional hasta ocho veces, reaccionó con calma ante los comentarios. "No es un problema para mí". Las provocaciones son parte de esto. He aprendido de mi pasado. Espero que no me saquen del campo ".

Los periodistas suecos le piden a Xhaka que responda a Pontus Jansson, quien se burló del gesto de águila sobre el que tanto se ha debatido al margen de Serbia-Suiza. "Me gustaría concentrarme en el juego", dice un poco molesto Granit, después de que el oficial de prensa Marco Von Ah, reiterara: "Preferiríamos responder preguntas sobre el fútbol".

A partir de ahí solo se habló de fútbol, expresando Xhaka sus sensaciones sobre la eliminatoria: "Suecia es un gran equipo, pero queremos jugar nuestro juego y especialmente superar la ronda".Las expectativas son altas, cuanto más cerca esté el juego, más concentración se eleva". "No podemos esperar a jugar", dice Granit Xhaka.

Una de las preguntas que no podían faltar era la de que pasaría si el partido se tenía que decidir desde el punto de castigo. Suiza cayo eliminada en la última Eurocopa ante Polonia, fallando el jugador del Arsenal uno de los lanzamientos. :”N no pienso en ese tiro, por el contrario, si el partido contra Suecia se decide en las tandas de penaltis, me presentaré voluntario para lanzarlo. Por supuesto que me vienen pensamientos sobre la eliminación de la Eurocopa de 2016 en los penaltis. De todas formas, queremos ganar a Suecia sean 90 o 120 minutos.”

Por último el centrocampista suizo opinó sobre la eliminación de España por Rusia en octavos de final. Señaló que "si no eres un equipo consistente da igual los jugadores que tengas".

"No creo que Rusia tenga jugadores individualmente mejores que los de España, lo que vimos es que algunos equipos son uniforme, juegan como un solo equipo, y si no eres un equipo consistente da igual los jugadores que tengas", manifestó en la conferencia de prensa un día antes del partido de octavos entre Suecia y Suiza.

"De manera que mañana tenemos que ser un equipo consistente, no importa si vamos ganando o por detrás", sentenció el jugador más importante del combinado helvético.