José Pékerman: "James ha evolucionado mucho y esperamos que pueda jugar"

El seleccionador de Colombia, José Néstor Pékerman, se refirió al estado físico y futbolístico de alguno de sus jugadores en la conferencia previa del partido de octavos de final que les enfrentará a la selección de Inglaterra. En concreto se refirió a Yerry Mina y a James Rodríguez.

En el caso del central del Barcelona comentó que el mal partido que hizo frente al Levante no le hizo bien y que recibió muchas críticas por ello. Además, antes del Mundial, se habló mucho sobre una posible salida del Barcelona y esto tampoco le benefició. De todos modos, el gran Mundial que está realizando, donde lleva dos goles, le está sirviendo para revalorizarse y demostrar el nivel que ya demostró anteriormente en el Palmeiras y en la selección colombiana.

José Pékerman describió a Yerry Mina de la siguiente manera: "Es un jugador con muchas posibilidades de seguir creciendo y haciendo cosas importantes en cualquier club y en la selección. Me parecen injustas algunas opiniones que ha recibido en contra, cuando no se conoce el contexto". Además, Pékerman recordó que Yerry Mina no tuvo un periodo de adaptación ya que recaló en el club azulgrana en el pasado mercado de invierno, procedente del Palmeiras brasileño, para suplir la baja del argentino Javier Mascherano: "Pasó de jugar con continuidad a jugar cada tanto o casi nunca, en un equipo donde siempre juegan los mismos".

Por otro lado, el técnico argentino también ha hablado sobre la estrella colombiana James Rodríguez, que tuvo que ser sustituido en el partido frente a Senegal por una pequeña lesión. El entrenador argentino ha comentado que el mediapunta del Bayern ha evolucionado mucho y confía en poder contar con él de cara al importante encuentro de octavos frente a Inglaterra. Aun así, James se ha entrenado al margen del grupo y es seria duda.