Previa Suecia-Suiza: dos princesas que buscan su corona

DEl momento idílico para dar la sorpresa. Un partido entre Suecia y Suiza, parece un juego de palabras, pero no. Dos humildes selecciones que se encuentran en octavos de final buscando lograr una hazaña nueva para algunos y ciertamente conocida para otros. Habría que retornar a 1958 para presenciar al combinado sueco en una final mundialista. Sin embargo, para los suizos sí que se trataría de algo completamente nuevo para su historia.

El fútbol es muy caprichoso. Las sorpresas están saltando en Rusia y ambos países ansían con unirse a la fiesta. Plantarse en unas semifinales significaría todo un hito que, a priori, no parece imposible. Si por algo se está caracterizando este Mundial es por la igualdad de la mayoría de sus participantes. Por el camino han caído ya selecciones del calibre de España, Argentina o Alemania. Y para continuar hacia la final deberán de caer muchas más. Suecia y Suiza buscan ser los ‘matagigantes’ del torneo, pero primero se tendrán que matar entre ellos.

Suecia llega crecida

Los suecos ya han dado su primer paso de gigante. Nadie esperaría que se erigiesen como el equipo revelación del torneo, ni siquiera que fuesen primeros de grupo. Pero así fue, siendo uno de los encargados de devolver a Alemania a su territorio antes de tiempo. La sorpresa ya saltó en la primera fase y Suecia fue la culpable. Lo hizo con 6 puntos tras las victorias ante Corea del Sur y México. De no ser por la derrota in extremis ante Alemania podría haber sido una clasificación casi perfecta.

Aunque parezca mentira, la producción goleadora del equipo se encuentra en la zaga. Andreas Granqvist se ha situado como pichichi de los vikingos con 2 goles de los 4 que ha marcado la selección. Por detrás le siguen Ola Toivonen y Augustinsson, siendo el quinto gol de México en propia puerta. La producción ofensiva de Suecia se ha basado en ataques portentosos con combinaciones excelentes que, pese a no acechar continuamente la portería rival, causan peligro entre los tres palos.

Foto: FIFA

La defensa es uno de los puntos fuertes de esta selección. Victor Lindelöf (Manchester United) y el goleador Granqvist (FC Krasnodar) han formado una pareja de centrales implacable. Los balones aéreos son repelidos constantemente y ganarles las espaldas es una de las tareas más complejas. Los delanteros suizos tienen ante sí una difícil tarea para introducir el balón en la meta de Robin Olsen.

Una Suiza dura de roer

El camino de Suiza no ha sido ni mucho menos sencillo. Gracias a su victoria en el último minuto ante Serbia llegó a la última jornada con cierta ventaja. Pese a ello no falló y cerró la fase de grupos con un empate ante Costa Rica. Esto quiere decir que todavía no ha conocido la derrota, ya que en la primera jornada plantó cara a la selección brasileña y no la permitió pasar del empate. De esta forma llega a los octavos de final, como una flecha.

Además, el estado de forma de su jugador estrella es magnífico. Xerdan Shaqiri llega pletórico. Desborde, velocidad y potencia que predominan en esta selección, siendo todo un referente en el ataque. El extremo del Stoke City ya ha dejado su huella en este Mundial con actuaciones que han resuelto partidos como el de Serbia.

Foto: FIFA

En defensa también está formada por un gran combinado de músculo inquebrantable. Ante Costa Rica se le vieron las costuras, no obstante, en los partidos anteriores su actuación fue completamente diferente. Otra característica de este combinado es su capacidad para crecer conforme pasan los minutos. Se estiran y ganan control del balón, y más si el partido se sitúa cuesta arriba. Dos equipos muy parecidos sobre la mesa que pueden verse afectados por su situación anímica.

Antecedentes

Suecia y Suiza se han cruzado en un total de 28 ocasiones. Los suizos parten con ventaja al salir victoriosos en 11 de ellas, mientras que los suecos lo han hecho en 10 ocasiones. La igualdad se ha visto 7 veces a lo largo de la historia, pero en esta ocasión no existirá una situación de equidad.

2002: Suecia 1-1 Suiza

2001: Suiza 0-2 Suecia

1995: Suecia 0-0 Suiza

1994: Suiza 4-2 Suecia

1987: Suiza 1-1 Suecia

Damir Skomina arbitrará el encuentro

El trencilla esloveno será el encargado de impartir justicia en el enfrentamiento entre suecos y suizos. Tras dirigir el Colombia-Japón y el Bélgica-Inglaterra, su próximo reto se encuentra en este encuentro.

A sus 41 años ya es uno de los árbitros más característicos de la FIFA. Esta temporada ha arbitrado un total de 5 partidos en Champions League, en los que ha evitado todo tipo de polémica, con actuaciones al nivel de la competición.

Posibles alineaciones