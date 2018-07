Brasil - México: puntuaciones de Brasil

Google Plus

El partido de octavos de Brasil vs México daba comienzo en el estadio de Cosmos Arena, con el juego de Brasil como protagonista ya que mayoritariamente en la segunda parte ha dado una clase magistral que les ha colocado en la clasificación a cuartos de final para jugar el viernes 6 de julio frente al ganador del partido Bélgica vs Japón.

México era el equipo que ejercía mayor presión en el primer tiempo, pero en la segunda mitad del encuentro Brasil supo dirigir el partido para adelantarse con el 1-0 del gol de Neymar en el minuto 51. A partir de ahí los mexicanos tenían que centrarse para intentar al menos empatar, pero no fue así y el segundo cambio de la canarinha, Roberto Firmino, sentenciaba el partido en el 88 marcando el segundo gol para los brasileños.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Alisson

9 | Muro. El dueño de la portería de Brasil demostró de nuevo el potencial con el que ha llegado al Mundial habiendo recibido solamente un gol en lo que va de campeonato para la canarinha. Sin duda da una gran confianza al equipo en el campo.

Fagner

8 | Activo. El lateral titular indiscutible para la selección brasileña ha hecho una gran actuación tanto defensiva como en el ataque actuando como carrilero. Fagner sigue cumpliendo con las expectativas -que siempre muestra- después de su leve lesión y si no hay nada que lo impida también será titular en el partido de cuartos.

Miranda

6 | Translúcido. El jugador del Inter de Milán ha logrado convencer a los delanteros mexicanos que la defensa de Brasil a veces puede ser inquebrantable, aunque en otras ocasiones cometen errores que en jugadas a balón parado o de ritmo rápido pueden costarle un tanto en contra.

Thiago Silva

7 | Presencia parcial. El capitán de la selección ha ejercido como tal a la perfección. Sin apenas moverse de su posición, ha trabajado tal y como el portero de la canarinha, evitando que el balón de la contra mexicana entre en el área y defendiendo a su vez cerca de la línea de fondo para evitar el balón parado.

Filipe Luís

5 | Poco preciso. El lateral llevó a cabo su tarea, pero en ocasiones fallando en la defensa o en los pases. Como titular indiscutible, el partido de octavos no ha sido su mejor encuentro y en cuartos tendrá que mejorar.

Casemiro

8 | Oportuno. El centrocampista del Real Madrid aparecía cuando más se le necesitaba. Cocinando las jugadas de ataque, intentaba estar en todas para ayudar y a la vez evitar que los jugadores de México no pasaran a través de la mitad del campo. Lo malo, el árbitro le hizo ver la tarjeta amarilla y se perderá el partido de cuartos.

Paulinho

5 | Apoyo. El jugador brasileño se centró durante el encuentro al apoyo en los pases para armar la jugada y encajar a todo el equipo en el campo del rival y poder adelantarse en el marcador.

Coutinho

8 | No el mejor. Se podría decir que hoy no ha sido un día completo para el mejor jugador de Brasil en la fase de grupos. Ha estado muy activo en el ataque pero no ha podido dejar los detalles de calidad que dejó en los tres primeros partidos de la canarinha.

Willian

9 | Superioridad. El centrocampista estaba en absolutamente todas las jugadas. Tratando siempre de conseguir el esférico y jugar la contra, ha estado omnipresente en casi todos los sectores del campo, incluso ha formado parte de la jugada del primer gol asistiendo a Neymar, que le dejaba el cuero con un taconazo.

Neymar

9 | Colosal. Desde el último partido de la fase de grupos cambió la mentalidad y volvió a ser el Neymar con pensamiento victorioso, y así ha vuelto a ser contra México. Ha estado siempre intentando que el gol entrara en la red contraria por todos los medios, consiguiéndolo gracias al apoyo de Willian y asistiendo a Firmino para encajar el 2-0.

Gabriel Jesús

5 | Nulo. El delantero se ha basado en el apoyo delante junto con Neymar, Willian y Coutinho, pero sin mucho éxito personal. Aun así, ha hecho buena presión a la defensa mexicana.

Roberto Firmino

9 | Increíble. Tan solo jugó los 5 minutos hasta completar el tiempo reglamentario y los 6 del complementario, pero a Firmino no le faltó tiempo para actuar a la perfección delante y encajar el segundo gol de la canarinha con la asistencia de Neymar. Aportó frescor y rapidez al juego en los últimos términos del encuentro.

Marquinhos

5 | Tarea para mantener a 0 la portería. El dorsal 13 entró ya en el tiempo adicional para sustituir a Willian y en el poco tiempo que pudo estar en el césped estuvo mayoritariamente cubriendo el medio del campo.

Fernandinho

6 | Soporte. Salió para relevar a Paulinho y cumplir con el trabajo que estaba haciendo. Sobre todo fue importante en el ritmo de las jugadas y los pases en el centro del campo.