Neymar: "Queremos ganar el Mundial"

Neymar se convirtió en el MVP y el jugador más determinante de Brasil contra México. El jugador del PSG marcó las diferencias al anotar el primer gol y ser el protagonista del pase a cuartos. Además, dio el pase del 2-0 el gol que certificó la clasificación a cuartos de final.

Neymar valoró la victoria contra México y su nivel físico a estas alturas de la competición: "Puedo seguir mejorando, sabía que necesitaba tiempo para volver a mi estado de forma óptimo, y hoy me he encontrado mejor. Estoy contento por el rendimiento individual y el del equipo", recalcó.

Fortaleza colectiva para ganar el Mundial

El jugador del PSG argumentó sobre la participación de la canarinha en Rusia y su concurso en este Mundial: "Quiero ganar la Copa del Mundo, pero lo más importante es el grupo, no yo, ni mis goles sino los objetivos colectivos", matizó Neymar. Por otra parte, respondió a su forma de jugar y las faltas constantes recibidas por sus regates y ser un jugador exhibicionista en ocasiones demostrando su calidad técnica: "Es complicado, no es una cosa que me corresponde. Sufro el dolor de las entradas de los rivales. Recibí una pisada desleal, porque fue fuera del campo y eso no puede ser así", se quejó la estrella brasileña.

A pesar de jugar un partido sensacional y volver a su mejor versión aún no está "al 100%, me falta un poco". Esta vez eclipsó a Coutinho y se echó el equipo a las espaldas el "10" de Brasil, pero prefirió compartir el éxito con sus compañeros a ensalzar su figura.

Por último, no quiso entrar en polémicas y Tite le aconsejó no responder a la pregunta de las críticas del seleccionador mexicano, Juan Carlos Osorio, que le acusó de haber perdido tiempo durante el partido al tirarse al suelo: "No escucho las críticas, no sigo los medios de comunicación porque puede influir en los jugadores. Yo estoy para jugar al fútbol, y ayudar a mis compañeros a levantar el título y ganar cada partido", finalizó Neymar.