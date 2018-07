Bélgica - Japón: puntuaciones de Bélgica, Mundial de Rusia

Google Plus

Lo que parecía ser una nueva sorpresa, acabo siendo una magnifica remontada para Bélgica, una de las favoritas para llevarse el Mundial. Bélgica tuvo el dominio de todo el partido, pero no consiguió transformar sus ocasiones en gol. El comienzo de la segunda parte destacó por una gran Japón en los primeros diez minutos en lo que pareció la sentencia de la eliminatoria.

Tras los dos goles del combinado japonés, Bélgica supo reaccionar con los cambios que realizó Roberto Martinez, dando a los diablos rojos la potencia que necesitaban para poder terminar sus ocasiones en gol. Tras dos goles en cinco minutos, Bélgica dio la vuelta al encuentro y seria en el último minuto del partido, donde en un contrataque perfecto Bélgica haría el gol con el que se llevaría la victoria. Bélgica se tendrá que enfrentar a la Brasil de Neymar en cuartos de final.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Courtois

7 | Seguro. El portero belga siempre es un seguro para los diablos rojos. Pese a los dos goles en los que el guardameta del Chelsea no tuvo nada que hacer, salvo los muebles con una gran parada al tiro libre lanzado por Honda en el minuto 92.

Vertonghen

6 | Fiable. Siempre estuvo muy serio atrás pero el fallo en el primer gol de Japón dejaría mella al equipo. Pese a todo, su gran cabezazo daría comienzo a la remontada de Bélgica.

Kompany

7 | Cerrojo. El veterano central del Manchester City fue el mejor de los tres centrales de Bélgica. Un partido muy seguro tanto por arriba como en el corte.

Alderweireld

6 | Casta. El zaguero del Tottenham estuvo muy activo en el corte de balón y muy limpio en los lances del juego. Además, su control en el juego aéreo hace que Bélgica tenga más confianza en esto tipos de acciones.

De Bruyne

8 | Jugón. Es el centro de operaciones de los diablos rojos, donde todos los balones pasan por él, además de su alto porcentaje en pases. Dirigió la contra perfecta que consiguió terminar Chadli para dar la victoria al conjunto belga.

Witsel

7 | Equilibrio. Si Kevin de Bruyne es el que hace jugar al equipo, Witsel es el encargado de su destrucción. Clave a la hora de frenar los ataques de Japón y dar el apoyo necesario a Bélgica para poder tener el control del centro del campo.

Carrasco

4 | Desaparecido. El extremo belga no esta sabiendo adaptarse a su nuevo rol, además su estado de forma no le acompaña. Práctiamente no intervino en el juego y fue sustituido en el minuto 65 por Chadli.

Meunier

7 | Trabajo. El lateral del PSG transformado en carrilero, fue uno de los mejores del conjunto de Bélgica. Sus transiciones defensa-ataque juegan una baza perfecta en el planteamiento de Roberto Martínez.

Mertens

5 | Intermitente. El delantero del Nápoles no tuvo su día. Estuvo muy erróneo en los ataques y donde prácticamente no se hizo notar su presencia a diferencia de otros partidos anteriores. Sería sustituido por Fellaini en el minuto 65.

Lukaku

7 | Potencia. El delantero referencia de los diablos rojos, no supo finalizar las numerosas ocasiones que tuvo. A pesar de ello, estuvo muy activo en ataque y causó numerosos problemas a la defensa japonesa.

Hazard

9 | Magia. Los destellos del extremo del Chelsea fue lo mejor del partido. El descaro que ofreció fue decisivo en la mayoría de las oportunidades de Bélgica, dando una fantástica asistencia a Fellaini en el gol que suponía el empate. Además, recibió el MVP del encuentro.

Fellaini

7 | Fuerza. El mediocampista del Manchester United sería un revulsivo perfecto para Bélgica. El característico jugador belga se clave entre los centrales donde cada centro suponía un peligro para Japón, consiguiendo un magnifico remate para poner el 2-2 en el marcador.

Chadli

8 | Descaro. Aportó lo que hizo falta en Carrasco. El extremo belga estuvo muy activo en las transiciones de ataque y sería el jugador que daría el gol de la victoria a Bélgica tras finalizar una contra perfecta.