Monreal se despide de Rusia sin jugar

No ha sido un buen Mundial para España y a la vista está el resultado. El combinado dirigido por Fernando Hierro apenas consiguió una victoria en cuatro partidos, un rendimiento muy por debajo de lo esperado de una selección que partía como favorita para alzarse con el título tal y como hiciera en 2010. Muchas son las grietas que se abren ahora en un equipo que seguramente vivirá una profunda reestructuración. Los Iniesta, Piqué o Silva parecen dar paso a Isco, Nacho o Asensio, mientras que aún se masculla la elección del seleccionador. No obstante, los relevos y elucubraciones propias de este tipo de resultados dejan paso a unas valoraciones sobre lo acaecido en Rusia que tampoco dejan en buen lugar a los integrantes del combinado nacional.

Sin lugar a dudas, la línea defensiva no ha estado a la altura y, de una forma u otra, Fernando Hierro lo hizo saber con la incursión de Nacho en detrimento de Carvajal en el que terminaría siendo el último partido de España en el Mundial. Cierto es que el lateral madridista no ha estado bien, pero tampoco sus compañeros en la zaga Sergio Ramos, Gerard Piqué o Jordi Alba. Sin embargo, ellos sí han disputado todos los minutos, algo que ha privado de vestirse de corto a Azpilicueta, Odriozola y Monreal. Ellos, junto a Saúl, centrocampista, y Kepa y Reina, guardametas, han sido los únicos que se han quedado sin minutos en la gran cita futbolística de este 2018.

A buen seguro el rendimiento mostrado por los cuatro titulares no hubiera sido empeorado por ninguno de los que se quedaron permanentemente en el banquillo, más teniendo en cuenta sus temporadas en el Chelsea, Real Sociedad y Arsenal respectivamente. Sorprende la poca movilidad de Fernando Hierro en cuestión de sustituciones y cambios, pues a pesar de coger in extremis las riendas del equipo, el que fuera central del Real Madrid y la selección española ha tenido muy poca cintura para sortear unos obstáculos que se antojaban evidentes antes de viajar a Rusia. El equipo no ha funcionado y los que más caro lo han pagado han sido los que ni siquiera han tenido la posibilidad de mostrar el porqué de su convocatoria con el combinado nacional.