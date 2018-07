Forsberg, cuando la fortuna y el talento hablan sueco

Google Plus

El RB Leipzig de la Bundesliga tuvo varios representantes de su plantilla en el espectacular Mundial que se está viviendo. Jugadores como Werner o Poulsen firmaron su participación en el torneo con mayor o menor importancia en sus equipos. Pero, un jugador está elevándose por encima del resto y está dejando su nombre y el de su selección en alto. Emil Forsberg está siendo una de las figuras del conjunto sueco de Andersson que ya está en cuartos.

Forsberg, la carta ofensiva de Suecia en el Mundial | Foto: FIFA.com

En una Suecia que basa su plan de juego en una defensa férrea, con las líneas juntas y con una máquina para rechazar balones aéreos como lo es su pareja de defensores centrales, el trabajo de los jugadores creativos es más que vital. Tanto Claesson por derecha como Forsberg por izquierda tienen, sobre su espalda, el peso creativo y de generación de fútbol directo y ofensivo de Suecia.

El Man of The Match del día de hoy, en el duelo ante Suiza no fue otro que Emil Forsberg y esto habla de la realidad de los suecos. El jugador del Leipzig tiene mayor libertad que su compañero por banda derecha y el peso individual que tiene el número 10 es una nota diferenciadora para el equipo sueco. Forsberg fue un constante dolor de cabeza para Lang y Djourou, los encargados de marcar por el costado derecho de la defensa suiza. Al enganchar frecuentemente y, a veces, dejar de estar en la posición en la que se le esperaba, consiguió generar grietas en la defensa rival y abrir muchos espacios para los jugadores que llegaban de atrás como Ekdal que tuvo varios remates frontales.

Akanji, central suizo lamentandose por el desvío en el gol | Foto: FIFA.com

Forsberg, además de ser el jugador más peligroso de los suecos, fue el autor del gol de la victoria. Un gol bastante fortuito, con un toque de fortuna enorme, pues el remate del volante, desde la media luna, era sencillo de retener para Sommer. Pero el central Akanji, desafortunadamente para su equipo, intentó bloquear el tiro y terminó enviándola al fondo de su propio arco.

También hay que decir que la fortuna no llega sola, hay que buscarla, y Suecia la buscó. La jugada del gol fue repetida en más oportunidades durante el juego. En varias ocasiones llegaba un sueco liberado a la frontal del área y tenía espacios para rematar. Por eso, además de la pizca de fortuna, los suecos y Forsberg en específico, se han hecho merecedores de la fortuna que les ha tocado para entrar a los cuartos de final del Mundial, derrotando 1-0 a Suiza.