Once de la MLS 2018. Semana 18. El bueno de Mabiala

En esta décimo-octava semana de la MLS se han visto muchos goles y partidos de categoría. En un apasionante Derbi de Cascadia, el central de Portland, fue capaz de batir por dos veces la portería custodiada por Bryan Meredith, dando así una importantísima victoria al equipo de Portland.

Mabiala consiguió una precisión de un 100% de sus pases, ganó el 100% de los duelos aéreos y conectó 50% de sus tiros a la portería de Seattle Sounders

Una vez más, el protagonismo en el equipo de LA Galaxy se lo llevó a casa Zlatan. Un buen partido ante San Jose Earthquakes del jugador sueco fue fundamental para amarrar el empate. Realmente, LA Galaxy muestran una dependencia muy grande del jugador, que llegó a la MLS en la anterior ventana de traspasos.

En esta jornada MLS, únicamente Portland Timbers ha sido capaz de colocar a dos jugadores en el mejor once de la semana (Valeri y Mabiala). El nivel en esta jornada MLS ha sido muy elevado, lo cual es una buena noticia para la liga y, por supuesto, para el espectador.

Almirón, de Atlanta United, y Valeri, de Portland Timbers, vuelven a ser protagonistas en el mejor once de la semana. No es para menos, el nivel mostrado por ambos jugadores es impresionante. No solo se están echando a la espalda a dos de los equipos más competitivos de la liga, sino que también están dejando actuaciones memorables en cada partido.

11 de la semana. Fuente: MLS Soccer

El protagonismo goleador se lo llevó Diamandé en un brillante partido ante Philadelphia. El resto, queda dividido entre el central Mabiala, Zlatan Ibrahimovic y Katai. Los tres jugadores fueron claramente decisivos para sus respectivos equipos anotando dos goles cada uno. Sosa, de Columbus Crew, también anotó.

Entre los 11 seleccionados, el más decisivo ha sido el central Mabiala. El jugador de Portland no solo anotó dos goles, también mostró una seguridad en su poderío físico, el cual supuso una auténtica pesadilla para los delanteros de Seattle. Además, el jugador mostró una solvencia con el balón que permitió a su equipo manejar el partido con más soltura.

Mabiala, protagonista en la semana 18. Fuente: Portland Timbers

El entrenador de la semana ha sido Remi Garde. El entrenador de Montreal Impact diseñó un partido en el cual el equipo canadiense no perdió el poder del partido en ningún momento. Además, conocedor del potencial de Sporting Kansas City, fue capaz de frenar el poderío ofensivo de su rival, obteniendo un magnífico resultado de 2-0 que sitúa a Montreal Impact a tan solo dos puntos de posiciones playoff.

Para completar este Once de la Semana, fueron seleccionados como reservas: Tim Howard (Colorado Rapids), Kemar Lawrence (New York Red Bulls), Dax McCarty (Chicago Fire), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Cristian Penilla (New England Revolution), Latiff Blessing (Los Ángeles FC) y Christian Wondolowski (San José Earthquakes).

Once de la semana

Robles. El guardameta de New York Red Bulls protagonizó una gran actuación en el partido ante Toronto FC. Sus paradas fueron las credenciales que el equipo de la ciudad de Nueva York presentó para ganar el partido por la mínima. Toronto FC fue con todo, pero se encontraron delante a un verdadero muro.

Camacho. La defensa de Montreal tiene un cerrojo, y ese cerrojo está protagonizado por Camacho. El central de Montreal consiguió dejar a cero su portería ante un rival que se presupone mejor que los canadienses. Sin embargo, Rudy volvió a ser fundamental para su equipo… y ya son tres partidos seguidos sin encajar gol.

Smith. Fue protagonista para su equipo en un partido apasionante ante Minnesota en el cual anotó el gol decisivo. Esta jornada, ante los Whitecaps, le tocó ponerse el mono de trabajo y defender el gol conseguido por su equipo.

Hedges. Ante un Minnesota United que no paró de asediar la portería del equipo de Texas, Hedges mantuvo una defensa de hierro y se mostró grandioso ante los asedios protagonizados por Ramírez y Quintero. Gran actuación defensiva del central de Dallas.

Mabiala. Personalidad y gol. Así se resume el magnífico partido que se marcó el bueno de Mabiala para dar la victoria en el derbi de Cascadia. Ningún error en los pases y ningún duelo aéreo perdido. Doblete y los tres puntos dirección Portland.

Sosa. El pelotero de Columbus Crew se marcó un gran partido ante Real Salt Lake. El joven jugador de Columbus anotó el gol que terminó siendo decisivo para un Columbus que necesitaba una victoria.

Valeri. Decisivo una y otra vez, partido tras partido. Diego El Constante. Tres asistencias en el partido ante Seattle. Otra exhibición de pases, de visión de juego. Solo le faltó el gol para completar el partido perfecto.

Almirón. Orlando fue un juguete en sus manos. A decir verdad, fue un verdadero placer para la vista ver cómo se divertían Josef Martinez, Almirón y Barco. Doblete del jugador para hundir un poco más a Orlando City.

Katai. Un gran partido del jugador fue clave para la importante victoria de Chicago ante New York City. Sus acciones por la banda hicieron un roto a la defensa neoyorkina. Katai, que cerca estuvo de firmar un hat-trick, se llevó el protagonismo del partido.

Ibrahimovic. A estas alturas nada nos sorprende del jugador sueco. Una vez más, sostuvo a unos Galaxy que dependen de las acciones individuales que la estrella sueca es capaz de hacer. Zlatan dio un auténtico recital de fútbol y poderío físico.

Diomandé. El jugador, con su hat-trick, destrozó la defensa de Philadelphia y dio un recital ofensivo. En la primera parte ya llevaba un doblete, pero eso no hizo que el jugador de LAFC siguiera insistiendo y anotando su tercero en la cuenta. Partido para recordar del jugador… y no es el primero.