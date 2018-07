Pekerman: "Este equipo ha demostrado que tiene muy buena mentalidad"

Google Plus

Colombia quedó eliminada del Mundial de Rusia en la tanda de penaltys frente a Inglaterra, tras 120 minutos de puro corazón, donde se dejarón todo para poder pasar de ronda. Mina, en el tiempo de descuento empató el partido pero en la prórroga, pese a estar ligeramente mejor que los ingleses, no pudieron conseguir el triunfo. Para Pekerman, en la rueda de prensa posterior al choque, sus jugadores han sido "muy valientes" y considera que hay que sentirse "orgulloso" de esta Selección.

"La eliminación es un penalti fallado porque el partido quedó igualado. El encuentro fue muy áspero, muy rudo. Hubo muchas situaciones. Se habló de la pelota parada de Inglaterra y la controlamos. Este equipo demostró que es un equipo que tiene buenas cosas. Los partidos son de 90 minutos y una de las cosas de las que se hablaba es que ellos descansaron el partido pasado y han terminado más cansados que los colombianos”, indicaba Pekerman sobre el balance general del partido.

“Este fue un equipo valiente", expresó Pekerman sobre la actuación de sus jugadores. "Faltó un poco de profundidad. Fue difícil entrar en un partido en el que había un temor si entraba al área y muchas veces no conseguimos lo que sí hicimos en el segundo tiempo. Este fue un equipo valiente que ha progresado, que no se resigna frente a ningún rival y tienen una muy buena mentalidad y por ellos queríamos pasar de ronda. Nos faltó un jugador clave en la Selección como James. Es el jugador determinante en la definición en la creación y lamentablemente durante el torneo no lo tuvimos en sus mejores condiciones”, comentó.

En cuanto a la actuación del árbitro, así como del penalty cometido sobre Harry Kane, Pekerman se mostró bastante crítico: "Se cortó mucho el partido y, cuando un equipo quiere jugar y cortan mucho el juego, nos perjudicó. Yo no estaba contento antes del partido porque hubo comentarios muy graves, sin fundamentos. Los partidos son muy competitivos y las armas del juego aéreo siempre les dejaron penaltis a los ingleses. Chocan y caen y demás. Hay decisiones que le pierden continuidad al juego. Ojalá yo me equivoque y seguramente a partir del próximo partido lo corregirán, pero hoy se sintió. Sobre el penalty a Kane tenemos mucha confusión si lo abrazan o si se cae porque quiere. Uno quisiera hablar solo de fútbol, pero es difícil. Inglaterra tiene un buen equipo y eso no lo empaña nada”.

Para cerrar la rueda de prensa, tocó varios temas, desde el balance general del torneo de Colombia, los tres goles de Yerry Mina, así como su futuro como seleccionador colombiano: “De Yerry no me sorprende nada porque siempre pensamos que él podía dar esto y siempre pensamos que tenía virtudes por sus goles, su plenitud de juego”, manifestó. "Yo nunca hablo de mi futuro ni nada, estamos dolidos porque hemos trabajado durísimo, pero solo debe hablarse del partido”. Y por último: "Luchamos mucho desde que empezamos. Nosotros fuimos sobrellevando las dificultades y en una definición de penaltis es muy difícil de aceptar. Los jugadores lo hicieron todo por pasar de esta ronda”.