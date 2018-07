Shaqiri: "Perdimos pero estoy orgulloso del equipo"

Una de las estrellas del equipo suizo salió ante los micrófonos para expresar su malestar tras la eliminación en los octavos de final. Suiza contaba con una generación de futbolistas que hacía soñar con alcanzar por fin los cuartos de final, y para ello tenia a jugadores de renombre como Xhaka, Rodríguez o Shaqiri.

El partido entre suecos y suizos fue igualado en todo momento. Suiza teniendo en la mayor parte del juego la posesión del balón no pudo materializar las ocasiones que tuvo, mientras que los suecos con una defensa bien organizada y saliendo a las contras materializaron la jugada del único gol del partido.

No siempre gana el fútbol bonito.

Shaqiri fue consciente de los fallos de su equipo a pesar de realizar un buen juego colectivo: “No siempre el fútbol bonito gana, lo importante es ganar partidos y a veces no importa cómo”. También hace referencia a la buena defensa que planteó Suecia durante el partido: “Ellos esperan atrás, tienen buen físico, tienen grandes jugadores atrás, intentan jugar al contraataque, no es un partido bonito por su parte, creo. Pero crearon oportunidades al contragolpe”.

Suiza estaba realizando un gran partido cuando en una contra Suecia logra adelantarse, Shaqiri atribuye este gol al factor suerte, debido a que el gol llega tras un desvío de su compañero Manuel Akanji.

Shaqiri recalca la manera en la que llegó el gol sueco: “No sé si fue un gol en propia meta... Creo que ellos tuvieron suerte porque el disparo no fue muy bueno, nuestro portero lo hubiera parado de forma normal, pero así es el fútbol, ellos lo intentaron y la suerte estuvo de su lado”.

A pesar de la derrota sufrida que conlleva la eliminación de su selección, el internacional suizo mantiene que se siente orgulloso de su equipo porque lo dieron todo en el campo: “Tuvieron suerte en el gol, pero respetamos que ganaron el partido, tendremos que hacerlo mejor en el futuro... Es un partido importante, hoy perdimos, pero estoy orgulloso del equipo”.

Al referirse a las sensaciones que le deja el partido dijo: “Tuve balones, intenté opciones, cruces, no se puede decir que no intenté nada. No estuve en el partido a veces, pero fue difícil porque no puedes hacerlo todo. No es fácil para mí estar en la banda derecha”.

Y con relación a su futuro como jugador del Stoke City dijo que el futuro es incierto y que quiere estar siempre en una liga de alto nivel. “Me gustaría jugar en las mejores ligas, todo el mundo lo sabe y espero que pueda continuar en la Premier, eso deseo, aunque nunca sabes en el fútbol”.