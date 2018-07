Didier Deschamps: “Preparo a mi equipo para cualquier situación”

De nueva cuenta Francia se medirá ante un equipo sudamericano en la búsqueda de llegar a semifinales. A comparación de la albiceleste, Uruguay llega de forma invicta, mostrando un fútbol sólido y ganando todo sus partidos durante los 90 minutos.

El día de hoy en conferencia de prensa, Didier Deschamps alabó las fortalezas del equipo uruguayo: "Su agresividad viene en sus genes, la utilización del cuerpo entero. Limitan bien los espacios y esto es difícil de superar. Tienen varios puntos fuertes, saben defender todos juntos, si tienen que estar los 10 defendiendo, lo hacen. Defienden con todo; la relación Suárez-Cavani es fantástica, se buscan muy bien".

Asimismo, mostró un gran respeto por el estratega charrúa: “Respeto profundamente a Óscar Tabárez, sus equipos están siempre muy trabajados. Admiración y respeto es lo que siento por él”.

El director técnico de Francia sentenció que deberán de jugar de igual forma si está Cavani o no, debido a que Uruguay cuenta con piezas importantes que en cualquier momento pueden definir el rumbo del partido: "Si no está, hay otros jugadores excepcionales. Está Stuani, está Maxi con un perfil distinto y yo no puedo saber qué va a pasar. Preparo a mi equipo para cualquier situación. Uruguay con Cavani es un jugador de los mejores del mundo. Si no está tampoco va a cambiar totalmente la cara de Uruguay. Es un jugador que está muy por encima de otros atacantes del mundo, pero Stuani y Maxi son muy buenos también"

Con relación a que Griezmann y los defensores charrúas militan en el mismo equipo, aseveró que puede ser un arma de doble filo: "Que se conozcan tiene ventajas y desventajas para Griezmann porque Antoine los conoce también, sabe sus puntos débiles. Sé que se aprecian mucho, pasan mucho tiempo juntos en Madrid, por lo que de los dos lados habrá mucho respeto".

Por último, destacó el trabajo de Mbappé pese a su corta edad: “Que Mbappé haya hecho lo que hizo ante Argentina detona su trascendencia. Su juventud no es una desventaja; él sabe de lo que es capaz. El domingo y el lunes tuvimos que dedicarnos a disfrutar, pero a partir del martes se ha vuelto a centrar como el resto de sus compañeros. Es verdad que los jóvenes a lo mejor tienen más dificultad para seguir trabajando, pero lo ha hecho muy bien”, finalizó Deschamps.