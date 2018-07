Tite: "Ambos primamos el juego bonito, será un gran partido"

Google Plus

Tite ha devuelto a la pentacampeona del mundo a su característico jogo bonito: "La calidad de nuestros futbolistas nos permite ser creativos, el repertorio de jugadas para hacer gol es enorme. Todos tienen las características de magia. Trabajamos mucho con ellos para organizarlos cuando no tenemos el balón, pero lo esencial es incentivar su magia para poder hacer goles".

Ante un evento de estas características, el técnico no quería dejar sin atar ningún detalle: "Hablé con Carlos Bianchi, uno de los profesionales que admiro. Me dijo que la virtud de un gran equipo es ser fuerte mentalmente y tener equilibrio. No podemos tener euforia ni miedo a perder. El aspecto mental es muy importante, para mí el mayor desafío de un Mundial es la capacidad mental. La presión es extraordinaria".

Los cuartos de final de este Mundial han deparado a Brasil el enfrentamiento contra una de las revoluciones de este Mundial: "Bélgica tiene un contraataque muy fuerte. Willian, en su club, trabaja con Hazard, un grandísimo jugador, y nos ha explicado muchos detalles. Eso ayuda en nuestra estrategia. El poder creativo de Bélgica es muy fuerte, somos dos selecciones que primamos el fútbol bonito, cada una con sus características. Bélgica tiene valores individuales y un gran técnico. Será un gran partido”.

Tras los últimos partidos, donde la canarinha no pudo contar con su once de gala, Tite recupera a algunos jugadores, aunque pierde a otros, algunos por molestias y otros por sanción: "Hablé con Marcelo y con Filipe Luis. Marcelo salió del equipo por un problema clínico y no volvió en el siguiente partido por un problema físico. Filipe Luis jugó muy bien en estos dos partidos, así que es mi decisión que vuelva Marcelo. En el lugar de Casemiro jugará Fernandinho. La versatilidad de Gabriel Jesús nos permite ajustar el equipo, todos los jugadores están siendo decisivos. Paulinho salió del campo el último partido porque había recibido un golpe en la espalda, en estos momentos está con menos condiciones físicas. Marquinhos puede jugar en esa posición, ya jugó conmigo así. Su primer partido como profesional fue contra el Palmeiras de volante. Tiene las características para jugar ahí”.