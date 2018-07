Romelu Lukaku: “Es el momento para medirnos como equipo”

Google Plus

El delantero del Manchester United es uno de los goleadores de la presente Copa del Mundo con la Selección de Bélgica. Selección que lleva paso perfecto en el torneo ya que ha triunfado en todas sus presentaciones, cosechando tres victorias en la fase de grupos, y venciendo a Japón en octavos de final.

Por resultados y por el nivel futbolístico han demostrado ser uno de los candidatos a alzarse con el máximo trofeo mundial, aunque en su última presentación, ante los nipones tuvieron que sufrir más de la cuenta para sellar la victoria, tanto que han tenido que remontar un 0-2 en contra para terminar ganado 3-2 en la agonía del encuentro. Victoria que lo ha permitido avanzar a los cuartos de final, donde enfrentarán a otro siempre firme candidato, el Brasil del ´Jogo bonito´ con Neymar y compañía.

El atacante belga comentó como se preparan para enfrentar este viernes a los sudamericanos: “Nos hemos preparado muy bien con el equipo, llevamos dos años jugando juntos. Será un duro encuentro por el nivel del rival, el mejor del torneo, por lo que será un reto para ver de lo que somos capaces. Será muy duro, pero tenemos suficiente calidad para marcar la diferencia”, indicó.

Prosiguió haciendo hincapié en que será una prueba de fuego para ellos medirse a Brasil: “Será un test enorme para nosotros, debemos estar concentrados, sabemos que nos enfrentamos al favorito. Pero también somos conscientes que de lograr avanzar, nos tocará otro rival complicado, es el momento para medirnos como equipo”, señaló.

Lukaku, lleva convertidos cuatros tantos en lo que va del torneo, no obstante, el delantero resaltó que lo más importante es ayudar al equipo a conseguir el triunfo. “Estamos jugando bien como equipo y para mí es más importante ganar, no que yo convierta goles. Pero estoy feliz con los cuatro que he anotado hasta ahora”, declaró.

El punta, fue consultado si conoce algún punto débil del conjunto brasileño: “¿Punto débil en Brasil?, no tiene casi ninguno”, respondió entre risas. “Ofensivamente son muy fuertes, posee cuatro jugadores que marcan la diferencia, tiene centrocampistas altamente peligrosos. Defensivamente pueden ser superados, pero tenemos descubrir como”, señaló.

El ariete indicó darle poca importancia a la presión que los rodea ante el decisivo duelo y que estarán centrados en hacer un buen papel. “Creo que eso no va hacer un problema, haremos un partido para ganar. Estoy contento por el esfuerzo colectivo que tenemos, debemos seguir así. Si quieres conseguir algo tienes que pelear por ello, lo demostramos ante Japón, peleando hasta el final. Triunfamos y hemos mandado un mensaje. Vamos a dar todo mañana, para nuestros aficionados”, concluyó.